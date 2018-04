La Municipalidad de Escobar incorporó un resonador magnético de última generación que funcionará en la Unidad de Detección Precoz de Garín. Tal como lo había anunciado el intendente Ariel Sujarchuk hace unos días, el equipo llegó al espacio sanitario y será instalado en una sala especialmente equipada por el Municipio. Luego de un período de instalación, calibración y prueba, estará en funcionamiento en los primeros días del mes de mayo.

Se trata de un resonador magnético de alto campo, cerrado, superconductivo, que se suma a los equipos ya instalados, el tomógrafo, los ecógrafos doppler color, el mamógrafo digital y toda la aparatología de radiología y otros estudios por imágenes también digitales.

El nuevo resonador magnético es un equipo que obtiene imágenes del cuerpo humano en 2 y 3 dimensiones de manera tal de proporcionar una visión muy detallada de las estructura y tejidos que se buscan analizar. El procedimiento que realiza no es invasivo ni doloroso ni utiliza rayos, sino que, a través de un campo electromagnético, indaga y detecta las alteraciones que los pacientes pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, reduciendo la necesidad de cirugías de diagnóstico y determinando la presencia o no de enfermedades que no se podrían detectar mediante otros métodos. Es apto para bebés, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.