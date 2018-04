“Como vicepresidente cuarto del PJ nacional, secretario de Juventud y luego de estar en la sede tras la definición de la Justicia de intervención del Partido Justicialista nacional, al igual que expresó el PJ de la Provincia de, repudio este acto antidemocrático y destaco la gravedad del fallo. Todos los dirigentes ratificaron el apoyo a las autoridades del Partido, y presentaremos una apelación a la Justicia”, expresó Leo Nardini.

“Gracias a los diferentes partidos políticos que se pronunciaron en contra de esta medida, y cada Consejo de Partido de cada distrito y las provincias por solidarizarse con esta situación tan injusta y antidemocrática, la cual nos hace recordar momentos tristes de la democracia Argentina”, agregó.

“Desde ya, no comparto y no están en mí, las expresiones y actitudes que alteren o violenten el juego democrático y rechazo cualquier acto de violencia. Lo hago por respeto a nuestra identidad y nuestro rol como dirigentes políticos. Yo también digo no judicializar la política y cercenar la libertad”, prosiguió el también titular del Partido Justicialista malvinense.

“Es por eso, que en ningún momento nadie se atrincheró en la sede partidaria sino que, como expresé en diferentes medios de comunicación, cumplimos apenas terminada la reunión que se mantenía allí, ir con nuestras familias, en forma pacífica, para luego mañana seguir la lucha como corresponde, con la tranquilidad de seguir militando el legado que Juan Domingo Perón y Eva Duarte nos dejaron a los compañeros”, amplió.

“Y recuerden que, la única lucha que se pierde, es la que se abandona. Sigamos mirando hacia un futuro mejor”, concluyó Leo Nardini.