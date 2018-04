El programa integral, que acerca los servicios de San Fernando a todos los rincones de la ciudad, tuvo una nueva jornada en la avenida Avellaneda al 2030, en el Centro de Ex Combatientes. Allí se ofrecieron los servicios gratuitos de Atención al Vecino, Zoonosis y vacunación. “Estamos en todo el distrito recorriendo los barrios y llevando servicios de resolución inmediata al vecino”, sostuvo el director del operativo, Víctor Hugo Servetto.

Una de las políticas más exitosas lanzadas bajo la gestión del intendente Luis Andreotti es el programa “El Municipio en tu barrio”, que acerca en forma itinerante los distintos servicios que ofrece en forma gratuita la Comuna al vecino. Todas las semanas, stands de Atención al Vecino y unidades móviles de las áreas de Zoonosis y Salud Pública sostienen operativos integrales en todo el distrito. En esta oportunidad, los stands de la Comuna volvieron a la centro comercial de Virreyes.

El director del programa, Víctor Hugo Servetto, explicó: “Estamos en el Centro de Ex Combatientes con el programa “El Municipio en tu barrio”, el cual a través de todos estos años de gestión del intendente Luis Andreotti llegó a todo el distrito recorriendo los barrios y llevando servicios de resolución inmediata al vecino”.

El programa integral acerca a los vecinos los servicios de Zoonosis, Salud Pública, Atención al Vecino y varias secretarías municipales. En el marco de la exitosa política, ya se resolvió con éxito un 80 por ciento de las 18 mil consultas recibidas.

“Es uno de los operativos que más aprecia el sanfernandino porque lo utiliza muchísimo. Estamos castrando tres veces por semana y en cuanto a vacunación, ofrecemos todas las vacunas y el calendario escolar”, precisó el funcionario del Municipio, quien también estuvo acompañado por concejales.

En tanto, el doctor Hernán Zubizarreta, director de Zoonosis, expresó: “Se encuentran trabajando zoonosis con castración, vacunación y desparasitación. Dentro del área de Salud también está el vacunatorio de adultos y niños. Además, funciona la iniciativa “Sanfer Recicla”, Atención al Vecino y todos los servicios que acompañan a este movimiento que recorre los diferentes barrios”.

Acerca de la recepción del operativo, señaló que el vecino valora realmente estos servicios gratuitos inmediatos que le brinda la Municipalidad. “En la vacunación alcanzamos a un área importante de la población que se acerca para recibir este servicio. Además, estamos cumpliendo ampliamente las necesidades para mantener el estatus de rabia cero en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes de San Fernando, Luis Gauna, expresó su agrado por abrir las puertas de su espacio al operativo: “La iniciativa está buena porque hay mucha gente que no puede movilizarse por trabajo y se complica poder atenderse para el grupo familiar. Estar en el Centro de Ex Combatientes es una forma de llegar a la gente y devolver un poco a los veteranos de todo lo que nos dan”.

Lorena es mamá de Mateo y como tantas vecinas, se acercó al puesto móvil de vacunación que ofrece el Municipio: “Estoy muy contenta, siempre me voy a acercar para vacunar a Mateo. En esta oportunidad le aplicaron cuatro vacunas. Además es importante porque descomprime el tema de ir al centro de salud”.

La vecina Stella Maris se acercó para atender a su gata por primera vez, y acerca del servicio comentó: “Es hermoso, porque tener que ir y volver con el animal es mucho trabajo. Vine a vacunar a mi gata y a desparasitarla porque no quiero que le pase nada. La atención me parece excelente, no puedo quejar”.

Satisfecho con la atención, el sanfernandino Omar nos compartió su experiencia: “Me apliqué una vacuna especial que previene de las enfermedades. Como me van a operar, esto me previene de no contagiarme ninguna clase de virus. Es un servicio muy importante, ojalá siga siempre. Como vecino recomiendo que la gente aproveche el servicio”.