SMnoticias conversó en forma exclusiva con la concejal de Cambiemos Verónica Fierro, quien hizo referencia al discurso de apertura de sesiones del intendente de José C. Paz Mario Ishii e indicó que no le gustó que el jefe comunal planteara la posibilidad de un “estallido social”.

“El tema de plantear el diálogo es muy importante, porque por más que en ciertas cosas opinemos distintos no tenemos que dejarlo”, expresó la concejal, que además pidió “ser cauteloso con los anuncios” porque “se puede herir la susceptibilidad del vecino”.

En cuanto al anuncio del intendente Ishii, quien afirmó que llamará al diálogo a la oposición, Fierro comentó: “Nosotros tenemos las puertas abiertas a los funcionarios, cualquier cosa que tengamos que consultar podemos, el tema es que escuchen lo que reclamamos”.

En otro orden, se refirió al tema de los fondos que recibe el Municipio desde la Provincia de Buenos Aires, por lo cual protestó Ishii en el discurso. “Dijo que se llegaba en tiempo y en forma con la coparticipación y que no se recibe más de lo que se debe, lo que pasa es que están acostumbrados a que en otros Gobierno llegaba más de lo habitual”, señaló.

“El Concejo Deliberante de José C. Paz en sus primeros años fue muy violento porque la discusión interrumpía el diálogo entre los concejales y el presidente y lo único que hacía era perjudicar al vecino. Ojalá que no volvamos a eso porque no suma”, indicó. Asimismo, afirmó que hay “un buen diálogo” con las nuevas autoridades del HCD.

“Estamos preparando bastantes proyectos y los iremos elaborando en conjunto con nuestro bloque de ocho concejales y los pasaremos a diario con resoluciones relacionadas a lo más común que es el arreglo de calles”, aseguró.

Finalmente, la edil sostuvo que le “preocupa que el intendente haya instalado una palabra tan fuerte como el ‘estallido'”. “Nunca se dejó desde el Gobierno Provincial de tratar los problemas de la gente, no veo ese clima y tampoco me gusta que se tire eso así porque si”, concluyó.