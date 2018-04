El dirigente de Proyecto San Martín, Sebastián Libonati, asegura que la única forma de que el peronismo retenga la intendencia municipal es a traves de un frente que incluya a kirchneristas, massistas, organizaciones sociales y otros espacios justicialistas.

“Cambiemos tiene una muy buena perspectiva de cara a 2019, más en un distrito como San Martín, en el primer cordón del conurbano”, y rodeado por distritos gestionados por el Pro y sus aliados.

“Cuando todas las fronteras son de Cambiemos, la penetración se va dando, además de que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene una obsesión con San Martín”, agregó el peronista, quien destacó como ventaja para el macrismo, ya tener definido un candidato local, “mientras tanto los peronistas, todos queremos ser”.

El dirigente comentó que desde Proyecto San Martín, “tratamos de construir la unidad, porque es la única forma de ganarle a Cambiemos”, y ese llamado es desde el Frente Renovador hasta las organizaciones sociales.

“Si no podemos ir todos unidos, deberíamos ir en un mismo esquema a una interna”, afirmó Libonati, quien consideró que “quienes mejor instalados están frente al vecino son Gabriel Katopodis y Hernán Letcher”, este último que no solo perdió en la última elección si no que también sacó mucho menor caudal de votos que Cristina Fernández de Kirchner.

“Confluir en un frente de unidad peronista es lo único que nos daría la chance de ganar en San Martín”, frente al macrismo, señaló.

Según el notario “del primero al último de los peronistas, de derecha, de izquierda o del medio, sin mirar hacia atrás, tenemos que ir todos unidos”, y pidió una modernización en la “forma de comunicar hacia la gente, porque nuestra doctrina es muy valiosa pero necesitamos modernizarnos, con claridad en los proyectos y qué es lo que queremos para la comunidad”.

Sobre los continuos insultos a la figura del presidente Mauricio Macri en cada meeting donde el kirchnerismo se congrega, Sebastián Libonati indicó que personalmente no le gusta “hablar mal de nadie, y destaco por ejemplo acciones de María Eugenia Vidal como el control y cierre de bingos y casinos, sin embargo en la autoproclamada lucha contra el narcotráfico, veo los barrios igual o peor que antes”.

“Agredir no es la forma, porque la sociedad necesita que le resuelvan los problemas, y eso se hace entre todos”, exclamó.

“Tenemos que ir a los barrios, casa por casa, rancho por rancho, pasillo por pasillo, desde ahora, construyendo para volver a vivir con dignidad y trabajo”, sostuvo luego.

Finalmente, sobre la realidad local de Cambiemos, dividido en dos espacios fuertes con predominio del ivoskismo, el hijo del ex intendente Antonio Libonati no cree que Daniel Ivoskus apueste por el peronismo en detrimento de Santiago López Medrano.

“Tendrán sus diferencias internas pero se acomodan, y si bien Daniel (Ivoskus) se quedó con la espina de la intendencia, él ya lo tiene resuelto y acepta la decisión de la gobernadora que impone su candidato”.