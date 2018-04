En Pilar, el Intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté, realizó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso que generó controversias en distintos sectores.

En el discurso el Intendente aseguró que “Pilar ya no es un distrito postergado”; lo que generó la respuesta inmediata de su principal opositor Federico Achával que aseguró: “El Intendente pinta una situación que está totalmente alejada de la realidad del distrito. Mientras los vecinos sienten que sus barrios están estancados, que cada vez cuesta más salir adelante o llegar a fin de mes, Ducoté habla de su gestión como si fuera una maravilla”.

En esa línea, el jefe comunal celebró los 70 kilómetros de veredas realizadas durante la gestión y prometió que serán 100 para el 2019. Al respecto Achával opinó que “nos preocupa que esa sea la visión que tiene para Pilar. No se habla ni de inclusión, ni de ampliación de derechos ni de desarrollo del comercio local”. Y agregó: “Sigue prometiendo cosas que no cumple y se justifica frente a cada incumplimiento. De lo que debería haber hablado Ducoté hoy es de la difícil situación económica que atraviesa la gente y de un Estado local que no da respuestas frente a eso.”

El intendente criticó a la oposición, a la que acusó de “poner palos en la rueda” e intentó justificar algunas falencias de su gestión. Frente a eso Achával afirmó que “No es a nosotros a quien el Intendente tiene que hablarnos, sino a los pilarenses que hace rato necesitan respuestas y soluciones del Estado”, comentó Achával. Y concluyó: “es hora de que se haga cargo que es el Jefe del distrito hace tres años y que si hay soluciones que todavía no proveyó, es responsabilidad de él”.