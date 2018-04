La oposición a Vidal y Macri se une para bloquear a las offshore en San Martín

Los concejales Juan Eslaiman, del Frente Renovador, y Hernán Letcher, de Unidad Ciudadana, elaboraron un proyecto de ordenanza para que los funcionarios municipales no puedan tener participaciones en cuentas offshore de paraísos fiscales. La iniciativa es presentada en conjunto con los bloques del peronismo, los mencionados anteriorente y el bloque oficialista San Martín para la Victoria.

El peronismo de San Martín se une en un proyecto de ordenanza que busca prohibir la participación en cuentas offshore. De cumplimento municipal, la iniciativa busca ofrecer un gesto político contundente contra la alianza Cambiemos y sus funcionarios, e intenta dar una señal que sea replicada en otros distritos de la provincia.

El día de la fecha se dio inicio a las sesiones ordinarias y en los próximos días será tratado en comisión, para luego ser debatido en el recinto.

El proyecto aclara que “debido a los hechos de público conocimiento donde funcionarios han incurrido en el delito de no declarar sus acciones en cuentas de paraísos fiscales” y que “si bien tener participación en una offshore no constituye delito, estas cuentas se vuelven ilegales cuando no se paga los impuestos en los países de procedencia”. Además, aclara que suelen ser utilizadas para ocultar patrimonio o dinero proveniente de actividades ilegales, o para esconderlo de las autoridades.

La ordenanza apunta a modificar la norma referida al Código de Ética Municipal, anexando al capítulo vinculado a las declaraciones juradas, pidiendo que “el funcionario público que desempeñe un cargo en la administración municipal, ya sea actualmente o en el futuro, no debe poseer cuentas y sociedades offshore, en su totalidad o acciones, en países de baja o nula tributación considerados paraísos fiscales”. Aclara que también deberá declarar cuentas, sociedades y acciones en los demás países.

Las prohibiciones se aplicarán desde dos años antes de asumir el cargo. En ese caso se les prohibirá tomar el puesto, o en caso de existir actualmente un funcionario alcanzado por la ordenanza, se le pedirá la renuncia.