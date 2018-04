Por segundo año consecutivo y en un emotivo acto homenaje, el intendente Leo Nardini estuvo en la Plaza 2 de Abril junto a los ex combatientes, sus familias y vecinos para homenajear a los héroes de la guerra de Malvinas.

Desde las 15 horas, las familias se fueron acercando a la renovada Plaza 2 de Abril en Los Polvorines para rendir homenaje a los ex combatientes y caídos en Malvinas. Abuelos, madres, niños, hombres y mujeres con la bandera nacional aguardaban la llegada de los héroes de Malvinas.

El acto central estuvo a cargo del intendente Leo Nardini quien tuvo palabras de agradecimiento para todos los que estuvieron defendiendo la soberanía nacional en las islas. “Este es el reconocimiento a los ex combatientes y a los caídos por todo lo que dejaron y por todo lo que sufrieron. Con este acto quisimos darles todos los honores por haber defendido nuestro suelo y enaltecer nuestra bandera. Antes en el distrito se los utilizaba para la foto pero nosotros le damos realmente el lugar que merecen y todo nuestro apoyo a todos ellos, quienes dejaron la vida por nosotros y por nuestro país”, dijo.

Además, Nardini se refirió a lo que se está haciendo desde el Estado municipal sobre la cuestión Malvinas. “Somos Malvinas Argentinas y queremos hacer honor a ese nombre tan importante para que sea reconocido en la provincia de Buenos Aires, por eso recuperamos la Plaza 2 de Abril y ahora es de todos y en especial de las familias. También trabajamos para que el legado de los ex combatientes y los caídos se transmita de generación en generación a lo largo del tiempo y siempre quede en la memoria de todos. Esto es una política de Estado, este año a través del Senado provincial, las actividades que realizamos fueron declaradas de interés provincial y legislativo; y esto es algo histórico”, enfatizó.

También brindó unas palabras Oscar José Cunelo, representante del Departamento de Veteranos de Guerra del gremio Unión Personal Civil de la Nación, y destacó el compromiso del jefe comunal por los héroes de Malvinas. “Leo Nardini nos brinda el espacio que realmente nos merecemos. El intendente nos abrazó a cada uno de nosotros, y tiene un gesto de respeto que antes no teníamos. Ahora nos sentimos respaldados”, subrayó.

Luis de Oro, cabo primero y condecorado con la Medalla de Honor de Plata, contó su emoción por el acto homenaje y remarcó la disposición del intendente para llevarlo adelante. “Sinceramente el reconocimiento que nos da esta gestión me conmovió y me llegó al corazón, esto antes no pasaba. Es una emoción muy grande porque son muchos recuerdos, compañeros que murieron y lo que vivimos hoy nos reconforta de una manera muy linda”, completó.