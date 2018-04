El presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Carlos Castellano, conversó en exclusiva con SMnoticias y se refirió, centralmente, a lo ocurrido en última sesión extraordinaria, en la que votó, junto con parte de Cambiemos y las bancadas opositoras, por el pase a comisión de la adhesión del Municipio a la ley provincial que regula la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios. En ese sentido, habló de “caprichos”, “disciplinamiento partidario” y de “palabras incumplidas”, y acusó al possimo de sentirse “dueños de las decisiones”. También opinó sobre las diferencias locales en el seno de Cambiemos, y dejó en claro que “la política de San Isidro necesita una renovación”.

Primeramente, sobre su postura de acompañar el pase a comisión del proyecto para la adhesión del Municipio a la ley provincial que regula la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, Castellano expuso: “No me gusta dividir a los concejales en oficialistas u opositores. Todos fueron electos por los vecinos para que representen una mirada política y una forma de abordar los problemas que tiene la ciudad, y en función de los interés que representan y sus creencias, van a votar, siempre de forma autónoma”.

“Lo que se dio por primera vez en San Isidro es que, más que perder una votación un sector partidario, se logró fortalecer el sistema democrático y republicano en San Isidro”, diferenciándose de quienes hicieron hincapié en una derrota possista en el Legislativo. “Se consiguió que el disciplinamiento partidario no sea la razón de ser de los concejales sino que la razón de ser de cada edil esté vinculada a sus propios valores”, lanzó.

Asimismo, el concejal aseguró que “se votó distinto porque en labor parlamentaria -la reunión previa de todos los presidentes de bloque a una sesión- se había acordado que el expediente pase a comisión”, y en esa línea denunció que “hubo una palabra incumplida por parte de algunos concejales -los que responden a Gustavo Posse- que decidieron votar sobre tablas el proyecto”.

“El Departamento Ejecutivo impulsó un proyecto para adherir a la ley de declaraciones juradas de la provincia de Buenos Aires, y lo llevó al Concejo cinco días antes, dándonos escaso tiempo para analizarlo. Además tenía cuestiones importantes que modificar, como por ejemplo el régimen de sanciones”, manifestó. “A esto hay que sumarle que en comisión hay muchos proyectos, de distintos bloques, vinculados a la cuestión de la transparencia, la presentación de declaraciones juradas o incluso a la creación de una Oficina Anticorrupción, que nunca fueron tratados”, agregó, y apuntó: “Otros espacios políticos tienen tanto compromiso con la transparencia y el mejoramiento de la función pública como lo tienen los concejales que querían votar si o si esta norma sobre tablas. La sospecha es por el apuro”.

En cuanto a las repercusiones de su voto por el pase a comisión, y de las duras criticas que lanzaron al respecto del entorno possista, el presidente del Concejo Deliberante entendió que existieron “mezquindades políticas” y habló de “una campaña sucia de desinformación”. “Muchos vecinos no sabían que habían proyectos previos de otros concejales, ni que el expediente tuvo solo cinco días de análisis, ni que era un proyecto muy importante como para ser tratado entre gallos y medianoche”, enfatizó, y consideró que “se buscó que vaya a comisión para que pueda estudiarse en profundidad, y con el compromiso de todo el cuerpo de sacarlo lo más rápido posible”. “Pronto vamos a tener una norma mucho más eficiente y que mejore realmente a la transparencia de la gestión municipal”, adelantó.

“A veces hay caprichos, afirmó, y opinó: “Cuando llevan muchos años en el ejercicio del poder, algunos dirigentes políticos piensan que son los dueños de las decisiones”. “Hay que apostar a la construcción de confianza, tanto hacia adentro de una fuerza política como en la relación con otras fuerzas”. “Han tenido el capricho de querer imponer una norma para tener una buena foto y después comunicarle a la sociedad que son los paladines de la transparencia, y acá no hay paladines de la transparencia, ya que eso es algo que se construye todos los días con normas eficientes, para que los vecinos puedan controlar, y con buenos gestos. No se entiende por qué tantos proyectos en el mismo sentido nunca tuvieron la urgencia de ser tratados y ahora se quiere tatar, de golpe, esto sobre tablas. Eso parece poco serio”, completó.

Una constante de los periodos legislativos anteriores fueron los desempates de la Presidencia, que permitieron que muchos proyectos impulsados por el jefe comunal puedan ser aprobados. “Siempre que he tenido que desempatar lo he hecho con la misma convicción con la que he votado el pase a comisión del proyecto”, aseveró Carlos Castellano. Y ante la consulta sobre su acción ante nuevas votaciones parejas, planteó que “proyectos como las ordenanzas Fiscal e Impositiva y el presupuesto son herramientas claves de un presidente, un gobernador o un intendente, sea o no del propio espacio político, y uno tiene que acompañarlas, más allá de las criticas”.

“Son las herramientas de gestión que tienen los Departamentos Ejecutivos para poder llevarles obras y servicios a toda la comunidad. Si se equivocan al gestionar, vendrán las elecciones para sancionarlos, pero no se le pueden quitar esas herramientas a los gobernantes, aunque uno no coincida con ellos”, amplió. “Soy de los que piensan que esos proyectos claves se tienen que acompañar, en cualquier situación que te haya puesto el electorado”, resumió.

Ya entrando en terreno político, el dirigente se refirió a la interna de Cambiemos San Isidro. “La mayor fortaleza que hoy tiene Cambiemos es tener miradas distintas, y que se enriquece en la diversidad. Eso es bueno y sano para la construcción de un espacio que apunta a construir valores éticos, republicamos, de transparencia y eficiencia en la gestión, y de participación ciudadana”, dijo. Sin embargo, lamentó que algunos piensen “que son los dueños de Cambiemos, que es un espacio amplio, integrado por personas que provienen del radicalismo, del Pro, de la Coalición Cívica, del peronismo, del vecinalismo y de espacios independientes”.

En esa tónica, bregó por la integración de vecinalismo de Convocación por San Isidro al espacio “que tiene miradas muy similares a las que tenemos con muchos de los integrantes de Cambiemos, y que respeta mucho de los valores que fueron parte de la fundación de Cambiemos”.

Por último, al respecto de la renovación del espacio, Castellano remarcó que “la política de San Isidro necesita una renovación, que incluye a todos, a mí, que hace muchos años que soy concejal y ya he tomado la decisión de no volver a serlo, y a las figuras más importantes de Cambiemos en San Isidro, como por ejemplo el intendente”.

Reconoció también que a Gustavo Posse la renovación “es una materia que le cuesta”, y mencionó que con el jefe comunal “no estamos enfrentados, tenemos miradas distintas y lo más sano es poderla discutirlas y hacerlas públicas”. “Que la que opine sea la sociedad”, finalizó.