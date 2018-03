La reunión entre los adolescentes de la Casa de Día y los jóvenes y adultos del grupo Codo a Codo se realizó en el Centro Integrador Comunitario de Villa Jardín y tuvo como objetivo el compartir experiencias y un espacio de conocimiento mutuo, previo a las Pascuas.

El Municipio de San Fernando lleva adelante un programa ambulatorio para la recuperación de adicciones en el Centro Convivencial Terapéutico -o Casa de Día- donde chicos de 12 a 24 años comparten diferentes actividades como por ejemplo talleres de oficio, actividades deportivas, recreación, además de la asistencia psicológica y psiquiátrica, todo enmarcado en el trabajo multidisciplinario de profesionales y operadores. Los jóvenes mayores de 24 cuentan con la posibilidad de insertarse en otro dispositivo grupal, denominado Codo a Codo, donde se ofrece tratamiento y seguimiento de la problemática de consumo de sustancias. Los integrantes de ambos dispositivos se reunieron en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de Villa Jardín para celebrar la Semana Santa.

En el evento estuvo presente la directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell Olio; y el coordinador del Centro Convivencial Terapéutico y del grupo Codo a Codo, Hernán Rondán, quien explicó: “Hoy estamos participando de una reunión del grupo terapéutico Codo a Codo para jóvenes y adultos con la problemática de alcohol y otras drogas, y compartiendo también con algunos integrantes de la Casa de Día. La idea es compartir experiencias previas a las Pascuas. Reunimos a los dos grupos en un momento muy emotivo, para poder compartir el día a día”.

“En el Centro Convivencial Terapéutico, los chicos y adolescentes están todo el día allí compartiendo actividades. Desde el Municipio, los estamos acompañando en sus problemáticas, y el intendente siempre nos pide que tratemos de incluir a estos chicos y jóvenes adultos en los espacios municipales, y en la Casa de Día y en los grupos Codo a Codo, y junto a un equipo terapéutico lo estamos logrando”, añadió.

Rondán también realizó un balance de lo realizado el año pasado: “Tuvimos muchas alegrías, incorporamos muchos chicos no escolarizados a los colegios, y en el Centro recuperaron las ganas de volver a estudiar. Muchos se anotaron en distintos colegios, y los jóvenes adultos de los grupos Codo a Codo pudieron vincularse con la familia, con los hijos, los padres, y eso hace que los objetivos que nos habíamos puesto a principio de año, hoy hayan dado sus frutos. Hoy compartimos unas roscas de Pascuas, porque desde el Municipio tratamos de acercarles un mimo a los jóvenes y chicos que tanto esfuerzo realizan día a día”, finalizó.

En tanto, la psicóloga Florencia Zubizarreta, del equipo técnico de la Casa de Día, agregó: “La idea era reunir a los integrantes del Centro Convivencial Terapéutico y los jóvenes adultos del grupo Codo a Codo para compartir un espacio de intercambio de experiencias. Los chicos y jóvenes del Centro Convivencial Terapéutico acuden todos los días a diferentes actividades, el Codo a Codo tiene un enfoque diferente, es un tratamiento ambulatorio en el que tienen reuniones dos veces por semana. Contamos con un equipo técnico integrado por trabajadores sociales, psicólogos y operadores, tratamos que aprendan a cuidarse, coordinamos sus controles con psiquiatras y con otros profesionales del Municipio, y de esa manera, los chicos van reaprendiendo a vivir una nueva vida”.

En cuanto a los participantes, Darío, de 42 años, vecino del barrio San Jorge, contó: “Estando en el grupo Codo a Codo cambié mi ritmo de vida, mi bienestar y el de mi familia y mis hijos. Logré muchas cosas. Se lo recomiendo a toda la gente que necesite, que busque y pida ayuda, que en San Fernando está disponible para esta enfermedad que tenemos, y se puede salir adelante exitosamente”.

Nicolás, de Virreyes, agregó: “Yo estoy hace dos años sin consumo, después de más o menos 25 años, y me sirvió mucho. Los lunes y miércoles son los mejores días de mi vida. En los grupos comparto cosas que no podría hablar en cualquier lugar, y es muy efectivo. Si tienen a alguien con esa problemática, no duden en venir a los grupos Codo a Codo”.

Y Lautaro, también de Virreyes, finalizó: “Desde los 12 años que consumía, y hace una semana que no consumo, y me siento bien, con ganas de seguir haciendo deporte y muchas actividades. Me cambió la vida, porque de chiquito perdí muchas cosas, a mi mamá, a mi papá, y ya no quiero perder más nada, sino recuperar. A ese chico que esté perdido en el consumo, le digo que se acerque a la Casa de Día, que lo van a ayudar”.