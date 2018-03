En una extensa sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó la rendición de cuentas del período 2017. Los discursos de los ediles contaron con una fuerte carga política con acusaciones de ambos lados.

Desde el oficialismo, Juan Carlos Berns manifestó: “Todo estuvo a disposición de los concejales, pero la oposición no lo pidió, tal vez no les alcanzó el tiempo, que fue el mismo que se utilizó los últimos años”. Por otra parte, hizo referencia a posibles casos de corrupción. “Está enquistada en el país, probablemente en los pasados 12 años mucho no se ha hecho pero nosotros sí le prestamos atención”, disparó.

Desde la oposición, Alejando Collia dijo que “el Ejecutivo no maneja los fondos de los vecinos como corresponde” y protestó por no recibir la clave del RAFAM. “Esto es para transparentar y controlar en tiempo real los contratos del Municipio”, señaló. Además, el concejal sostuvo que desde el Estado Municipal “se gasta más de lo que ingresa”.

Por su parte, Máximo Rodríguez, de Unidad Ciudadana protestó: “En los primeros días de marzo ingresó la rendición de cuentas y se pretende aprobarla en 19 días, cuando el reglamento dice que tenemos hasta 60. Se quiere tratar en tiempo record”.

Las principales protestas del edil opositor fueron por los despidos ocurridos dentro del Municipio y agregó: “Si hubo corrupción pedimos que como funcionarios públicos se denuncie donde corresponde porque no es bueno hablar en general y todos queremos que esto sea eliminado del sistema político”, lanzó.

De los 22 ediles que se hicieron presente en el recinto, 14 acompañaron la rendición del intendente Diego Valenzuela, entre ellos los del Frente Renovador. Los ocho votos negativos vinieron desde el espacio de Unidad Ciudadana.