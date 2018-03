La próxima edición de Cultura Tributaria tendrá lo mejor del humor rosarino con el grupo Lo Lumvrise, y el comediante Luis Rubio. También estarán disponibles los libros de la biblioteca impresa y digital.

Desde el martes 3 de abril, los contribuyentes, entidades, comerciantes e industrias que estén al día con el pago de la tasa ALSMI, y los que no registren deudas en la tasa Automotor, podrán acceder a los múltiples beneficios de nuestro programa Cultura Tributaria.

En ese sentido, a partir de las 10, en la web municipal estarán disponibles las propuestas del mes de “San Martín Lee” y “San Martín va al Teatro”.

En la nueva edición tendremos dos funciones exclusivas en el Pequeño Teatro de la Asociación Música en San Martín. En primer lugar, el viernes 13, a las 20.30, estará “El humor es ciego” del grupo rosarino Lo Lumvrise, en el cual hacen un recorrido por los diferentes tipos de humor, desde el mudo, pasando por el circense, stand up, imitaciones y magia, entre otros.

Luego, el viernes 20, a las 20.30, será el turno de la obra “Soliloquios”, el unipersonal del reconocido humorista Luis Rubio, en el cual reflexiona sobre los avatares de la vida cotidiana.

Por otra parte, en la Biblioteca Impresa vas a poder elegir entre diversos libros como “El fútbol, de la mano” de Eduardo Sacheri; “Escenas del delito americano” de Indio Solari; “Justicia poética”, de Pablo De Santis; “La uruguaya” de Pedro Mairal; “La plaza del diamante”, Mercè Rodoreda; “Las tres bodas de Manolita”, de Almudena Grandes; y “Uno y el universo”, de Ernesto Sábato, entre otros grandes autores.

Además, en el catálogo de la Biblioteca Digital ofrecemos más 2 mil ejemplares de más de 100 libros de diversos géneros y autores internacionales como George Martin, Stephen King, Robert Kiyosaki, Isabel Allende, Mario Varga Llosa, John Grisham; y nacionales como Jorge Luis Borges, Reynaldo Sietecase, Florencia Bonelli, Martín Caparrós, Máximo López May, Daniel Rosetti, Osvaldo Gross, entre otros.

A partir de este año, Cultura Tributaria es un beneficio no solo para quienes no registren deuda de la tasa ALSMI de vivienda y multifamiliar, sino también para aquellos vecinos que tengan inmuebles con aforo comercios, industrias, mixto, entidades, baldío vivienda y baldío industria, y para los que tengan un auto o una moto y no registren deudas de la tasa Automotor.

Para solicitar un beneficio, el vecino tiene que inscribirse en la página web del Municipio ingresando a “Servicios Online”, luego a “Cultura Tributaria”, donde se puede elegir el enlace “San Martín Lee” o “San Martín va al Teatro”.

En caso de no estar registrado, el vecino deberá elegir la opción “Registrarme”, cargar sus datos, número de partida ALSMI/Automotor, número de recibo de la última boleta paga, nombre completo, DNI y mail. Si el contribuyente ya se encuentra registrado, solo tiene que hacer clic directamente en el botón “Acceder”, para ver los beneficios disponibles.

Una vez finalizada la operación, se recibirá un código de seguridad por mail y se asignarás el ejemplar, que se retirara en la Subsecretaría de Ingresos Municipales -Belgrano 3747- del Palacio Municipal, de 8.30 a 14.

Para retirar el beneficio, es necesario presentarse con el DNI. En caso de no poder concurrir, puede hacerlo otra persona con la autorización firmada por el titular, y la fotocopia del DNI del mismo. Los cupos son limitados hasta agotar los ejemplares y entradas disponibles.