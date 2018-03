Lo afirmó el jefe comunal de Malvinas Argentinas al inaugurar la obra de pavimento e hidráulica de la calle Washington en Tortuguitas. Son 9200 mts2 de hormigón que generan un nuevo acceso a la localidad, desde Ruta 8 hasta Álvarez Jonte.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dejó inaugurado un nuevo pavimento con obra hidráulica en Tortuguitas. Se trata de la calle Washington, que desde la Ruta 8, genera un nuevo acceso a la localidad hasta la calle Álvarez Jonte. Son 9200 metros cuadrados de hormigón que ya se encuentran habilitados al tránsito vehicular.

En el barrio Parque Alvear, Nardini comentó que “esta es una obra que se necesitaba, la de una arteria principal en Tortuguitas para entrar y salir del distrito”. “La verdad es que nos reconforta venir acá, porque fue una obra que habíamos prometido en base a una idea que nos aportó un vecino antes de ser gobierno en el año 2015”, mencionó, y agregó: “Era algo que ellos venían pidiendo. Yo les dije a los vecinos que tengan la paciencia suficiente, que íbamos a cumplir con esa demanda de tal vez 20, 30, 40 años y bueno, acá estamos”.

El jefe comunal dio un claro ejemplo de la espera de los malvinenses que viven en el lugar: “A una señora le pregunté hace cuántos años vive acá y me respondió que hace 30 años. Luego le consulté hace cuánto no le hacían una obra y me contestó que nunca”. “Sabemos que lo que no se hizo antes no es culpa nuestra, pero hoy como estamos a cargo del Estado municipal, saldamos esa demanda no correspondida por parte del municipio después de muchísimos años”, añadió Nardini.

“En el caso particular de esta obra, hay mucho de voluntad y también de gestión”, deslizó el intendente de Malvinas Argentinas, porque “muchos nos decían que hacer algo en este barrio, que es una zona de quintas donde vive poca gente, que hay poco electorado, no suma políticamente. Bueno, a ellos les dijimos que no, que hay vecinos que viven hace muchísimo tiempo, que pagan sus impuestos con mucho esfuerzo y la verdad es que queríamos cumplir con su pedido, relegado desde hace muchísimo tiempo”.

Por último, Leo Nardini subrayó que “gracias a Dios, hoy estamos inaugurando algo juntos, porque como siempre digo, la obra no es nuestra, la obra es de los vecinos”. “Vamos avanzando, ahora hay voluntad de querer hacer. Juntos vamos a seguir progresando”, finalizó.