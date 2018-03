El diputado provincial de Cambiemos, César Torres, conversó en exclusiva con SMnoticias y tocó varios temas, la reciente renovación de las emergencias en “Infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos” y la “Administrativa y tecnológica”; las tareas de obras públicas que encara el gobierno bonaerense; y la posible reelección de María Eugenia Vidal. También desestimó una posible candidatura a jefe comunal del partido de San Martín, y ventiló sus expectativas personales para la próxima elección.

Inicialmente, respecto de la renovación de algunas leyes de emergencia, el legislador informó que aprobaron la prórroga de las emergencias en “Infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos” y la “Administrativa y tecnológica”. “Esto tiene que ver con un proceso que iniciamos al asumir el gobierno de la Provincia, por el estado que se encontraba. Todos los bloques entendieron en ese momento, salvo el Frente para la Victoria, la necesidad y urgencia de tratar esto; y nuevamente ese bloque -ahora Unidad Ciudadana- se opuso a tratar esto, y lo extraño es que durante años Felipe Sola y Daniel Scioli gobernaron con emergencias”, indicó.

“Más allá de lo que puedan opinar las distintas bancadas, nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires tiene que salir del lugar que estaba, y se sale con obra pública, con modernización del Estado y con trámites ágiles, y eso estamos haciendo”, declaró. “Al recorrer la Provincia se ve que hay más cloacas, más agua, más pavimento, mejores rutas y mayor seguridad”, amplió, aunque reconoció que “falta mucho por hacer, y eso tiene que ver con el estado en que nos encontramos al asumir”. “Hay muchas licitaciones lanzadas y mucha obra por iniciarse, con lo cual, sin la prórroga, todo se retrasaría de 9 a 12 meses, y los vecinos de la Provincia no merecen que la gestión que pone agua, construye cloacas y mejoras los pavimentos tenga un parate tan significativo”, argumentó.

Consultado por el avance de la obra pública estatal y ante la pregunta sobre si es un estandarte de la gestión provincial de Cambiemos, Torres subrayó que “las obras están en marcha y no estamos en elecciones”. “No esperamos la época electoral para hacer obra pública”, sentenció, y ejemplificó: “La ruta 11, que trajo muchas desgracias a los bonaerenses, se está haciendo ahora. Queremos ampliarla y ponerla en valor para que quienes la usan diariamente o en la temporada alta veraniega no tengan ningún tipo de inconveniente”.

También dejó en claro que es “obra pública articulada con los municipios”, pero ya sin el sistema del Fondo de Infraestructura Municipal. “Nosotros estuvimos reunidos con el ministro de Infraestructura bonaerense y los secretarios de Obras Públicas de cada uno de los 135 municipios. Todos ellos propusieron un plan de gestión para este año, y eso se incluyó en el presupuesto”, manifestó. En consecuencia, explicó que “va a haber una obra de la Provincia con el seguimiento del Estado municipal y el seguimiento vecinal”. “El auditor de que la obra se haga son los vecinos, que hoy ven las obras públicas en marcha por toda la Provincia”, resumió.

En cuanto a los reclamos de intendentes opositores, quienes señalan que los recursos provinciales no llegan a sus comunas, el diputado provincial lanzó: “Decir que las obras llegan solo a municipios gobernados por Cambiemos es mentir, porque, por ejemplo, en San Martín y en San Miguel del Monte, que no son municipios de Cambiemos, se están haciendo inversiones en obras hidráulicas y se está trabajando para mejorar las condiciones hábitat”. “Son dos distritos que visito habitualmente, y allí las obras llegan”, reiteró.

Según su visión, “muchos intendentes usan los recursos y no mencionan que las obras se hacen con fondos nacionales o provinciales”. “Un caso es el de Mario Ishii, jefe comunal de José C. Paz, que ha todo lo que hace con fondos de Nación y de Provincia le pone un cartel de su gestión”, criticó. “Finalmente, el mejor premio es que las cosas sucedan”, entendió, y opinó que “que llegue una obra significa que hay una demanda menos para la Nación, la Provincia y el gobierno local”. “Nosotros, cuando gestionamos no preguntamos a quien votaron o de qué color político son, sabemos que es un vecino de la Provincia y para el trabajamos”, resumió.

Torres no esquivó la pregunta vinculada a una posible reelección de la actual gobernadora, y aseguró que es una decisión que tomará ella. “Yo tengo claro que va a dejar una huella, y que quien venga detrás de María Eugenia Vidal no se va a encontrar, ni por cerca, con la provincia desastrosa que nos dejó Daniel Scioli a nosotros”, afirmó.

“Dejaremos una provincia ordenada económicamente, en marcha y pujante, con soluciones a mediano plazo y proyectos a largo plazo. Habrá un montón de cosas que faltan y que quedarán por hacer, pero no será la provincia que nos dejó el justicialismo a nosotros”, agregó.

A fin del año pasado, hubieron trascendidos vinculados a una posible candidatura a intendente en el partido de San Martín, los cuales el hombre de Cambiemos desestimó. “Las fuerzas políticas externas, y a veces las propias, cuando ven que recorres más de una vez un distrito sospechan”, reconoció, y prosiguió: “Yo cuando voy a Pilar no pienso como reemplazo a Nicolás Ducoté, pienso en cómo ayudarlo. Y en San Martín trabajo para que seamos una alternativa al desgobierno de Gabriel Katopodis, y lo vamos a hacer desde Cambiemos, no desde la figura de César Torres”.

“Mis recorridas por las comunas tienen que ver con llevar soluciones y ayudar al intendente que se deja ayudar. Me he acercado a muchos jefes comunales opositores, y he podido trabajar junto a ellos, con otros no he podido, y es más, ni si quiera te atienden el teléfono. Tal vez los egoísmos y el ‘punterismo’ en el conurbano están muy profundizados. Creo que hay que pensar en el vecino, y hay que rodearse de los mejores y buscar que las cosas se hagan”, amplió.

Finalmente, respecto de la búsqueda de renovar su banca en las próximas elecciones, César Torres planteó: “Creo que estoy cumpliendo bien mi tarea, y mi rol me da una oportunidad importante para poder recorrer la Provincia, pero yo voy a estar donde haga falta”. “En la Cámara de Diputados fui ratificado como presidente de la Comisión de Obras Públicas por tercer año consecutivo. Allí está mi mirada, en trabajar para sacar la nueva Ley de Obras Públicas, y en ayudar a que la gestión de la gobernadora llegue a todos los rincones de la Provincia”, clarificó.

“Hasta el ultimo día de mi mandato voy a trabajar por los vecinos a los que les prometí un cambio para la Provincia. Después veré en qué lugar me toca estar, y si el esquema de Cambiemos entiende que debo seguir como diputado seguiré o si no estaré donde consideren que debo estar”, cerró.