Este sábado 24 marzo el Concejo Deliberante de Tres de Febrero realizó una sesión especial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde Cambiemos reclamó que “los derechos humanos sean universales y no solo de algunos”, mientras que el kirchnerismo desvirtuó el objetivo de la jornada para criticar a los gobiernos de Macri, Vidal y Valenzuela.

En la sesión se aprobó un proyecto de resolución del progresista Federico Ferreyra donde se conmemoró el 24 de marzo en memoria de los desaparecidos y repudió la libertad por razones humanitarias de genocidas y represores.

Marcelo Bello, radical de Cambiemos, rechazó el golpe de Estado de 1976 y pidió tener presente “que la violencia política nos conduce a estos caminos, como un plan sistemático de desaparición de personas, y las atrocidades más grandes que vivió la Argentina”.

Además, destacó el rol del ex presidente Raúl Alfonsín en el juicio a las Juntas Militares.

El concejal Hugo Curto optó por una alocución leída. Allí comparó con la actualidad la situación que se atravesaba durante los terribles años de la dictadura, “con abusivos accionares de las fuerzas de seguridad, las que se toman atribuciones de la justicia sobrepasándose de sus funciones, todo esto avalado por el gobierno de Mauricio Macri”.

Karina Massa, de Cambiemos, eligió no partidizar su discurso y expuso una visión relacionada con la pérdida de su hijo en manos de la delincuencia.

“Me animo a opinar, no desde la historia, si desde el dolor, porque aún hay madres y familias esperando el regreso, aún hoy hay quien conserva una habitación con una cama tendida como ese último día”, exclamó la madre de Matías Gandolfo.

“Hablo por cada víctima, de los que no pongo número, porque duele uno como duelen miles”, sostuvo la concejal valenzuelista, quien reclamó la posibilidad de poder “pensar distinto y al mismo tiempo ser aceptados, y discutir nuestras propias ideologías, sin la falta de respeto que genera violencia”.

La mujer finalizó su intervención pidiendo que “los derechos humanos sean universales y no solo de algunos”, lo que repercutió en que casi todo el Frente para la Victoria no aplauda sus palabras.

Payasesca a irrespetuosa la intervención del kirchnerista Agustín Ciorciari, quien se comparó con el joven Matías Gandolfo al señalar que su familia también conservó su habitación cuando se tuvo que exiliar a Brasil, durante los años ’70.

“Tuve el beneficio de estar algún tiempo afuera del país, en la República Federativa del Brasil, donde también había un gobierno militar”, señaló en la inconsistencia, ya que el Plan Condor estuvo coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, por lo que cualquier exiliado era automáticamente deportado a su país de origen.

“Lo único que hice fue querer que mi patria fuera libre, justa y soberana”, exclamó el ex presidente del Concejo Deliberante, quien no parece haber sufrido mucho durante el presunto exilio al indicar que lo que más anhelaba era regresar para ver a San Lorenzo.

La kirchnerista Luz Balor leyó un documento de la Comisión de Detenidos Desaparecidos de Tres de Febrero que sin relación a la fecha que se recordaba, se limitó a criticar al gobierno de Cambiemos en el ámbito nacional, provincial y municipal.

La misiva apuntó contra el macrismo desde el aspecto económico, politico y social, y en lo local, con reproches a los vecinos que piden mayor presencia policial: “fuerzas que vulneran los derechos de hombres y mujeres cotidianamente”.

“Estamos llamado a resistir a este embate neoliberal que nos atraviesa y da a luz subjetividades represivas, controladoras, discriminatorias, individualistas y violentas”, sostuvieron los organismos de DDHH, sin mención alguna a los 42 años del último golpe.

Gustavo Spalletti expresó que el 24 de marzo quedará en el almanaque como “el día que el terror se institucionalizó a través del Estado”.

Además habló de “lentitud judicial” durante los últimos años, lo que “le permitió al tiempo ser un aliado de la impunidad” dada la avanzada de edad de los represores juzgados.

El edil dijo que fue “la violencia política la que antecedió a la dictadura”, a lo que pidió una reconciliación institucional para que no se repitan tiempos tan crueles como los de la última dictadura militar.

También hicieron uso de la palabra la presidenta del bloque Cambiemos, Patricia Rodríguez, y el concejal Hernán Lorenzo, con posturas más acordes a la ideología del Pro.

Rodríguez leyó preceptos sobre la verdad y la certeza, tomando extractos de ‘El Discurso del método’ de Descartes, entre otras publicaciones.

Su discurso tuvo alto grado de complejidad por la utilización de un vocabulario excesivamente técnico, lo que hizo a la mayoría perder el hilo de las ideas que intentó expresar la edil.

Máximo Rodríguez, del Frente para la Victoria, dijo que “el 24 de marzo debe ser recordado como un dia en el que todos ejerzamos nuestros plenos derechos, donde nos banquemos las consecuencias de lo bueno y lo malo, y donde hechos como los que ocurrieron ayer en el municipio, no vuelvan a repetirse”, inidcó en referencia a los incidentes con militantes de CTEP que terminaron con la utilización de gas pimienta por parte de la Policía.

Como cierre de un encuentro que llamó a la reflexión, no faltaron los insultos de barras y concejales kirchneristas hacia el presidente Mauricio Macri.