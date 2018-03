El bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Provincia forzó el tratamiento de la Ley de Farmacias que impide el desembarco de Farmacity en el territorio bonaerense, gracias a que logró encolumnar a todo el arco opositor, incluidas todas las vertientes del peronismo, que apoyó el proyecto impulsado por el massismo. Se acordó que el proyecto de ley será tratado en la próxima sesión prevista.

Durante la sesión de este jueves que se desarrolló en el Parlamento bonaerense, el espacio que lidera Sergio Massa forzó la discusión para avanzar con el tratamiento de la Ley que prohíbe la instalación de la cadena Farmacity en territorio bonaerense y, de esa manera, evitó que el oficialismo archive la discusión.

El proyecto de ley, cuya autoría pertenece al diputado Lisandro Bonelli, busca frenar el avance de la empresa multinacional Farmacity en la Provincia, que “quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos” sin tener profesionales de farmacia como establece la ley que rige actualente.

“El recurso tiene nombre y apellido, se llama Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, y uno de los dueños de la cadena Farmacity, quien busca instalarlo en la Provincia”, expresó Bonelli. Al tiempo que advirtió que “si ingresa Famacity a nuestra Provincia, el acceso a los medicamentos se hará más difícil para todos los vecinos”. “No podemos dejar en manos de sociedades anónimas el acceso a los medicamentos de los bonaerenses”, añadió.

El proyecto tiene como objetivo aclarar los alcances de la ley que regula el funcionamiento de las farmacias de la provincia de Buenos Aires, donde establece que el artículo 14 debe ser taxativo, no enunciativo, por lo que todo aquel que no esté contemplado por el artículo 14 no podrá comercializar medicamentos.

Finalmente, y ante esta situación, el presidente del bloque Rubén Eslaiman destacó: “Nuestro objetivo es proteger la actividad farmacéutica de la provincia de Buenos Aires, y para ello, trabajaremos para evitar que esta empresa multinacional comercialice todo tipo de medicamentos”.