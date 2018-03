Este jueves por la tarde en CAMED se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del Centro de Pensamiento Estratégico San Martín. Participaron dirigentes gremiales, concejales de distintos espacios, y representantes de instituciones del distrito.

“En este ámbito nos juntamos los que queremos a San Martín, quienes hemos tenido y quienes tienen alguna responsabilidad institucional, profesional, social y gremial, para tratar de buscar alternativas que mejoren el posicionamiento del distrito”, explicó el promotor del proyecto, el ex diputado nacional Carlos ‘Tato’ Brown.

“Acá no hay banderías políticas ni se está haciendo una campaña electoral”, aclaró el ex ministro, si no buscar “el crecimiento económico de San Martín, Capital Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa” para entre otras cuestiones, la generación de nuevos empleos.

Entre otras cuestiones, dijo el ex intendente: “Queremos saber si Villa Lynch se va a transformar en un sector urbano, y qué va a pasar con las empresas que están allí establecidas”. Además, indicó que entre otras cuestiones debatirán “temas infraestructurales, logísticos, de cultura y educación”.

Brown adelantó que el desafío para fin de año es establecer un plan “para entregar a las autoridades, donde digamos ‘esto pensamos que debe ser el San Martín del futuro'”.

Ese plan estratégico incluirá propuestas para generar empleo, “capacitación, cuestiones empresariales, y temas urbanístico”.

El dirigente entiende que el intendente Gabriel Katopodis recibirá con interés las propuestas del Centro del Planeamiento Estratégico porque “es uno de los socios fundadores, al igual que Ricardo Ivoskus”. “Yo confío en que esto será atendido por las autoridades”, enfatizó.

“Si tenemos la suerte de estar todos juntos, oficialistas y opositores, no va a quedar otra opción que acompañarlo y aprobarlo”, finalizó.