El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, homenajeó en el Palacio Municipal a 12 trabajadores de la Comuna que pasaron al retiro tras años de labor en el ejercicio del servicio público. Hubo un distendido agasajo y se les hizo obsequios. “Siempre destacó al personal del Municipio que nos ayuda a gobernar y que tengamos una ciudad tan linda, con mejor calidad de vida”, manifestó el jefe comunal, tras felicitar a todos los presentes.

El Municipio de San Fernando reconoce y destaca la labor diaria de hombres y mujeres que todos los días trabajan en todas las dependencias de la Comuna, haciendo un servicio público para mejorar la calidad de vida en toda la ciudad. En este marco, el intendente Luis Andreotti reconoció en el Palacio Municipal a 12 empleados de varias áreas que cumplidos sus años de aporte, se jubilaron.

“Un reconocimiento al trabajo y siempre agradezco a todo el personal municipal y funcionarios que realmente han formado un equipo que permitió mejorar la calidad de vida en San Fernando. Es imposible que solo una persona pueda hacer todo esto, es una colaboración de todos. Por eso siempre destacó a los trabajadores que nos ayuda a gobernar y que tengamos una ciudad tan linda”, expresó el jefe comunal, acompañado por el secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo; y el subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos.

Los 7 empleados masculinos retirados recibieron relojes de regalo, y las 5 trabajadoras femeninas, obtuvieron de obsequio carteras de cuero.

Liliana Lafrosia, quien trabajaba en la Secretaría de Gobierno, expresó: “Realmente es una etapa que se termina y comenzamos otra. Estoy muy agradecida al intendente, su gestión y a los 38 años que pase acá adentro, que para mí fueron maravillosos. Hubo problemas, tristeza pero además alegrías y logros, la verdad que pasamos de todo. Yo entre apenas salí de la secundaria y hasta este día he trabajado, me llevo hermosos recuerdos y el reconocimiento está muy bueno porque uno se va y deja algo para todos los que vienen”.

Y Martin Vásquez, ex empleado del corralón de San Ginés, opinó: “Estoy muy contento porque el intendente se acordó y nos recibió con un regalo, muy contento y le doy las gracias porque me ayudo a formar mi familia, pasaron muchos intendentes pero este me dio una buena mano y me ayudo a tener una buena jubilación; por eso le estoy agradecido yo y toda mi familia”.

“Se ha jubilado un número muy importante de trabajadores, hicimos un reconocimiento y algunos obsequios para que ellos se lleven un grato recuerdo”, concluyó Luis Andreotti.