El secretario de Gobierno sanfernandino, Luis Freitas, conversó con SMnoticias y se refirió al conflicto que enfrenta a la Comuna con la empresa Marina del Norte. “Queremos que esas tierras sean puestas a disposición de los vecinos para que podamos ampliar y mejorar la Costanera Publica”, remarcó, y dejó en claro que un despacho del Ministerio de Economía bonaerense es el que determinará que la administración del espacio pasará al Municipio.

“La concesión se venció y Marina del Norte no tiene ningún instrumento jurídico que respalde la ocupación de ese predio, que son tierras públicas que pertenecen a la Provincia y a los vecinos de San Fernando”, fueron las primeras palabras de Freitas. “Queremos que sean puestas a disposición de los vecinos para que podamos ampliar y mejorar la Costanera Publica”, enfatizó.

“Nos encontramos con este empresario, al que se le notificó que la concesión no se iba a renovar, y optó por no reconocer la autoridad del Municipio y se dirigió directamente a la Provincia”, prosiguió. Eso generó, a nivel provincial, “un expediente que está haciendo el circuito administrativo correspondiente, y que finaliza en el Ministerio de Economía”. “Ya la Subsecretaría Legal y Técnica dictaminó que corresponde rechazar el pedido de Marina del Norte, porque representa un interés particular y privado, y corresponde otorgar las tierras al Municipio, en virtud de representar el interés general”, expuso.

Asimismo, el funcionario indicó que “esto es acompañado por la decisión política de la gobernadora, María Eugenia Vidal; el vicegobernador, Daniel Salvador, que coinciden en que esas tierras deben ser administradas por la Comuna y puestas a disposición de los vecinos”. “Además, unánimemente el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza para que, recuperadas las tierras, sean destinadas a ampliar y mejorar la Costanera Pública y que las marinas sean administradas por el Consorcio Parque Náutico, una sociedad anónima con mayoría del Estado local y que no persigue fines de lucro”.

“El ministro de Economía provincial -Hernán Lacunza- ratificó la visión de que esas tierras deben ser administradas por el Municipio”, agregó, y estimó que, en los próximos días, el titular de esa cartera firmará la resolución que otorga la administración del espacio a la Comuna.

En cuanto a la clausura, el secretario de Gobierno planteó: “Son tierras públicas, y ese es el dato contundente y elocuente. El empresario Hugo Schwartz hoy está ocupando ilegalmente tierras públicas, y quiere seguir lucrando con esas parcelas sin ningún instrumento jurídico que lo respalde. La clausura tiene que ver con eso”.

“Mientras esperamos la resolución de la Provincia, como no hay elementos jurídicos validos para ejercer el comercio, se clausura el predio”, puntualizó. “Nosotros apelamos la medida cautelar que le permitía seguir funcionando hasta ahora. La decisión del juez fue levantarla, por eso es que el establecimiento esta clausurado. A los amarristas les pedimos disculpas por esta situación, que no fue generada por nosotros sino por las acciones inescrupulosas de este empresario, que se siente dueño de tierras públicas, no escucha razones y utiliza todo su poder para generar trabas en la Justicia y conseguir seguir estando ahí. A los empleados les decimos que cuando podamos ingresar y administrar -Marina del Norte- se van a garantizar las fuentes de trabajo”, señaló.

“Este empresario se tiene que retirar porque así lo disponen las leyes provinciales y las normas locales”, aseveró Luis Freitas. “Estamos a la espera del último paso, que es la firma en el Ministerio de Economía, y estamos confiados en que el acto administrativo tendrá un fin favorable para el Municipio”, añadió, y planteó: “Tenemos solo palabras de agradecimiento para la gobernadora, el vicegobernador, los ministros Hernán Lacunza y Joaquín de la Torre. También a los concejales de Cambiemos en el distrito. Todos nos brindaron su apoyo en esta lucha”.

“Los vecinos tienen que saber que nos enfrentamos a un empresario poderoso, que mueve contactos e influencias. Es el mismo empresario que hizo un desastre medioambiental en el partido de Tigre, con el emprendimiento Colony Park, que fue frenado por la Justicia, que además lo condenó”, recordó. “Nosotros tenemos en claro que esas tierras tienen que ser para ampliar y mejorar la Costanera Publica. Los espacios verdes para nosotros son estratégicos, queremos que los vecinos puedan disfrutarlos” sintetizó.

Respecto del modelo mixto que se propone para administrar Marina del Norte, que sería a través del Consorcio Parque Náutico, integrado por Cacel y el Municipio, el funcionario aseguró que “es una política de Estado que atraviesa a las administraciones de Gervasio Ipuche, Alfredo Viviant, Osvaldo Amieiro y Luis Andreotti”. “En su estatuto se establece que no persigue fines de lucro y que por lo tanto no se retiran dividendos. Una vez pagados los impuestos nacionales y provinciales, las tasas municipales y el canon, los excedentes se vuelcan al desarrollo de la actividad náutica y en obras para la comunidad”, manifestó.

“El Parque Náutico constituye una fuente de ingresos importantes que nos permite seguir haciendo obras y desarrollando el distrito. Si esas tierras son administradas por un privado, esto no va a pasar, porque obviamente persigue un fin de lucro y busca retirar ganancias. La actitud del privado no es compatible con la busque del bienestar de la comunidad en general que persigue el Municipio”, agregó.

Para Freitas, “el consorcio Parque Náutico ha demostrado administrar de manera exitosa las marinas”. “Es una política de Estado que fue pensada por un intendente, iniciada por otro de un signo político distinto, y profundizada en la gestión anterior y en la actual. El espíritu siempre fue el de ampliar los espacios públicos y preservar las actividades náuticas”, reiteró. “Hay una convivencia entre lo público y lo privado. Esta es la idea que queremos profundizar para San Fernando”, declaró.

Promediando el tema, mencionó que “San Fernando tiene 5 kilómetros de costa (…), y solamente un 42 por ciento es de acceso público”. “Es necesario aumentar los espacios públicos costeros para nuestros vecinos, que nos reclaman cada día vivir con mas dignidad y mejores condiciones de vida. Los espacios verdes son esenciales para una mejor calidad de vida de la gente, y estamos decididos a aumentar esos espacios, haciéndolos cada vez más modernos, lindos y aptos para el disfrute de los vecinos, ahora y en el futuro”, resumió.

Por último, consultado por el respaldo vecinal frente al tema, el secretario de Gobierno afirmó que “la Costanera Pública para los sanfernandinos tiene un valor muy alto”. “Una encuesta reciente muestra que más del 97 por ciento de los vecinos quiere más Costanera Pública”, reveló, y consideró que “en ese sentido el respaldo es contundente”.

“No se puede entender a San Fernando sin su costa, y hace mucho tiempo que el vecino no puede disfrutar plenamente de ella, y es por eso esta demanda de aumentar el espacio público costero”, amplió. “Ese lugar tiene una belleza natural que tiene que ser puesta a disposición de nuestros vecinos. Así lo entiende la gestión de Luis Andreotti y nosotros vamos a profundizar esta cuestión, para el presente pero fundamentalmente para las generaciones que vienen”, finalizó.