Esta mañana, el diputado nacional Facundo Moyano recorrió Loma Hermosa y Caseros junto al concejal Gustavo Spalletti. En contacto con la prensa, apuntaron contra las medidas económicas del gobierno nacional y hablaron sobre el futuro del peronismo. El legislador, además, ponderó el trabajo político del edil en el distrito.

La actividad comenzó en Loma Hermosa, donde Moyano y Spalletti conversaron con comerciantes y vecinos. Posteriormente, hicieron lo propio en Caseros, donde además mantuvieron contacto con la prensa.

Inicialmente, respecto del contacto con comerciantes y vecinos, el diputado mencionó: “Vemos una caída del consumo, y nos contaron que tuvieron dos meses muy malos respecto a la venta”. “La suba de los servicios y de las tasas municipales atentan contra las expectativas de crecimiento que tenían muchos comerciantes”, agregó, y dijo: “La realidad es se pueden hacer obras para mejorar un centro comercial, pero si la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes, va a ajustar en el consumo”.

“De la mejor manera que podemos ayudar -a revertir esta situación- es evitando que se voten leyes que quiten derechos”, consideró. “El año pasado, la única reforma que no llegó a tratarse fue la Laboral, pero las reformas Previsional y Tributaria aprobadas afectan fundamentalmente a las personas con menores recursos. A ambas nos opusimos”, declaró. “La reforma laboral se frenó por presiones sindicales, pero el gobierno va a insistir con su tratamiento. Por eso, la mejor forma de favorecer al trabajador y a os que más necesitan es estando en contra de las reformas que quiere impulsar el gobierno”, reiteró.

Ya en lo político, Facundo Moyano habló sobre el futuro del peronismo. “Se dio un paso importante en el peronismo de la Provincia, con el encuentro en San Luis y el Congreso del otro día”, analizó, y entendió que “de cara al 2019 es un muy buen gesto”. “La sociedad nos eligió para ser oposición, y es natural que se coincida más con un espacio opositor más que con el oficialismo, más si vemos como están direccionando la economía la política y la economía”, comentó.

“El peronismo se está reconfigurando, y por supuesto que hay diferencias, pero lo que se comparte es ser la oposición a un gobierno que no cumplió con ninguna de las propuestas que hizo durante la campaña. Dijeron que no iba a devaluar y devaluaron; dijeron que no se iba a pagar más Impuesto a las Ganancias y hoy hay casi 800 mil trabajadores más que pagan ese tributo; y están castigando a la clase media y a los comerciantes con la suba de los servicios. Se hace muy difícil poder acompañar, desde un lugar de oposición, a este gobierno”, subrayó.

Para el legislador, “el gobierno va a buscar la forma de dividir” al peronismo, dado que “eso es lo que lo ha beneficiado”. “En términos cuantitativos, y de acuerdo a la última elección, un peronismo unido significaría la derrota del gobierno, por eso la principal búsqueda que tiene el gobierno de cara al 2019 es la división del oposición, que fundamentalmente es peronista”, opinó.

“Hay que tener madurez política y entender la situación crítica en la que nos encontramos. Hay que dar la discusión sobre lo que pasa en el día a día, los problemas que tienen los trabajadores, los jubilados y las clases más postergadas. Hay que construir un frente para darle pelea a este gobierno”, finalizó.

Sobre esa reconstrucción peronista, pero en el plano local, el edil aseguró que “hay que hacer una autocritica profunda y dar los debates necesarios para lograr una reconciliación con la sociedad en general y nuestra comunidad tresfebrerense en particular”. También hizo hincapié en el carácter propositivo y republicano que tiene que tener la reconstrucción. “Con quienes comulguemos en esta búsqueda es con quienes podemos trabajar en la búsqueda de la unidad”, aseveró

“Trabajamos para que haya un nuevo peronismo en Tres de Febrero, aggiornado y moderno, con una propuesta superadora”, prosiguió, y remarcó: “No queremos ganarle a esta gestión porque la va mal, queremos ganarle porque tenemos mejores propuestas y mejores protagonistas para llevarlas adelante”. “No apostamos a una unidad para derrotar a alguien, creemos que tiene que haber vocación de construir una nueva propuesta y que la unidad sea consecuencia de eso”, expuso, y completó: “Los que instalan que nos unimos para ganarle a alguien son los oficialismos, que lo hacen para bajarle el precio a lo que se está reconstruyendo”.

Por último, Moyano dedicó unas palabras al trabajo político de Gustavo Spalletti en Tres de Febrero. “Se nota que es un dirigente que entiende la nueva forma de hacer política, que es escuchar al vecino. Las propuestas surgen de escuchar la necesidad que tiene los comerciantes, los trabajadores y todos los sectores de una comunidad”, indicó.

“Esta recorrida esta fuera de una campaña electoral, y eso es importante, que la gente no vea que se quiere sacar un provecho o una foto. Además, de esta manera, el vecino te dice lo que piensa y lo que siente, y así surgen las mejores propuestas. Él entendió esto, y por este camino trabaja en Tres de Febrero”, cerró.