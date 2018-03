Fue un día de alegría y satisfacción para los vecinos y la comunidad educativa isleña, y que luego de días de inquietud, la provincia de Buenos Aires revocó la arbitraria e inconsulta medida que ordenó su cierre, y los alumnos de la escuela y del jardín pudieron tener su primer día de clase. “Siempre estamos al lado de la comunidad escolar, apoyando la educación pública municipal y provincial. Este logro fue de todos los vecinos y la comunidad educativa”, expresó el intendente Luis Andreotti.

El jueves 15 fue un día inolvidable para los vecinos isleños, luego de varios días de incertidumbre a raíz de la arbitraria e inconsulta decisión del gobierno provincial de cerrar ocho escuelas del Delta sanfernandino, que luego redujo a dos -entre la que se incluía la escuela de arroyo Caracoles- este establecimiento pudo finalmente abrir sus puertas. Así, la comunidad educativa de la zona inauguró el ciclo lectivo.

El intendente Luis Andreotti, que estuvo presente en el primer día de clases de la escuela del arroyo Caracoles, manifestó: “Estamos muy contentos porque se abrieron las escuelas, y esa medida arbitraria que se tomó, hoy podemos dejarla en el olvido. Siempre estamos al lado de la comunidad escolar, apoyando la educación pública tanto municipal como provincial. Aunque esta última no nos corresponde, invertimos mucho. Este Municipio se destaca por la inversión, y no solamente dice que la educación es integración, inclusión, igualdad de oportunidades, sino que realmente presupuesta mucho dinero, invierte, y controla que se invierta bien. Lo hacemos para que los chicos lo disfruten y aprendan”.

“Todo el apoyo de las familias isleñas, los trabajadores de la educación y la comunidad educativa en general, y toda la fuerza que han hecho para que se revierta esto, hoy da sus frutos. Y también por los sanfernandinos y otros vecinos que no son de San Fernando, que entienden la importancia de la educación, del sentimiento de la gente que vive en la isla, del esfuerzo, del gran trabajo que hacen a pesar de las dificultades. Esto es realmente un logro de toda la comunidad”, finalizó el jefe comunal.

Y el diputado provincial Juan Andreotti, quien también participó, destacó: “Es un día de alegría para todos los vecinos de San Fernando. Hoy es el inicio de clases de los chicos del jardín y del colegio de arroyo Caracoles, la institución educativa que faltaba abrir sus puertas. Acá quedó demostrado que la unión entre todos los vecinos, más los que queremos al Delta y a San Fernando, pudo revertir una medida inconsulta tomada quizá sin conocer la realidad de la escuela en el Delta que es el corazón de una comunidad, porque son de los pueblos y de los habitantes”.

“El futuro de nuestro Delta depende de estas escuelas, así que hoy nos queda festejar y agradecer a todos por su participación, y por ser solidarios con otros vecinos afectados por un problema. Ojalá nos quede como enseñanza que juntos podemos lograr muchas cosas como una unidad; San Fernando es un pueblo solidario y acá quedó reflejado”, finalizó Juan Andreotti.

Andrea, docente del establecimiento, dijo: “Estamos felices de que reabran nuestra escuela, que no se haya cerrado, que los chicos tengan a sus docentes y que puedan concurrir como lo venían haciendo años atrás. Y más que feliz como ciudadana de San Fernando, porque hay una comunidad tras de la escuela que va a seguir viviendo. También agradecerles a todos los que nos apoyaron, a la comunidad del arroyo Caracoles por defender nuestra lucha, que por momentos pareció que no lo íbamos a lograr, pero siempre hubo gente que no nos dejó bajar los brazos y que nos siguió acompañando. Agradecerle especialmente al Intendente Andreotti por ayudarnos, y al cuerpo legislativo que siempre estuvo presente; la verdad que nos sobran las palabras de agradecimiento”.

La directora de la escuela, Amelia Torrilla, manifestó su alegría: “El martes a las 6 de la tarde nos dieron la noticia. Fueron más de 15 días de lucha, así que estar hoy acá, poder abrir la escuela, haber ingresado sin ningún inconveniente, la verdad que muy contentos esperando realizar el acto de inicio. A partir de hoy, la historia en Caracoles ya es otra. Hoy lo destacaré cuando diga mis palabras, los gremios, los concejales, el intendente que hoy está presente, los maestros, los profesores y las familias que estuvieron una semana y media resistiendo, esperando, armando asambleas, pensando que hacer hasta el otro día, así que estoy muy feliz por ellos; es sumamente gratificante”.

La auxiliar Griselda Cánepa, quien hace 30 años que está en la escuela, afirmó: “El sentimiento es muy grande, porque no sabíamos que era lo que iban a resolver con nosotros, con los nenes, dónde nos iban a mandar, y hoy gracias a los padres, los maestros, auxiliares, gremios, e incluso con la presencia del intendente, todos pusieron su granito de arena para hacer fuerte esta realidad, porque para mí es muy fuerte. Yo concurrí a esta escuela, y el sueño mío era cumplir los 100 años del establecimiento antes de retirarme; estaba muy lejos, pero hoy estoy muy contenta porque lo estamos haciendo realidad con toda la gente y los que apoyaron, la comunidad de las otras escuelas, todos unidos para lograr esto, que la escuela no se cierre, porque sin la escuela el arroyo se muere. Las familias que viven y tienen trabajos como cortar juncos no pueden mandar al chico al continente; sería terrible. Por eso, todo el mundo está contento por lo que pasó acá”, finalizó.

Además, participaron del inicio del ciclo lectivo funcionarios del Municipio, concejales y consejeros escolares de San Fernando.