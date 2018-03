El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio dio apertura a la Escuela 3, llegando a cinco edificios escolares hechos a nuevos con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Las obras incluyen renovación total del sistema sanitario y baños; nueva cocina; iluminación; pintura general; y mobiliario. “Gracias al pago de las tasas de los vecinos podemos hacer esta inversión en la educación pública, que es tan prioritaria”, manifestó.

Como todos los años, el Municipio de San Fernando lleva adelante un Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales para asistir a establecimientos educativos con graves necesidades edilicias que son de responsabilidad de la Provincia. La Escuela Primaria 3, ubicada en Darragueira 2277, fue puesta en valor y renovada integralmente por la Comuna para el ciclo lectivo escolar de este año.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; la concejal Alicia Aparicio; y toda la comunidad educativa llevaron adelante el corte de cinta inaugural de las instalaciones de la EPB 3. “La verdad que muy contento, es una alegría fundamentalmente para la comunidad de Virreyes Oeste porque esta Escuela 3 refleja todo el esfuerzo que vinieron haciendo durante tantos años, con todo el trabajo de los profesores y las autoridades escolares, como la directora saliente Beatriz Poseibón y la entrante Mariela Orquera”, sostuvo Santiago Aparicio.

“Fue una labor en conjunto con el Municipio -agregó- con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, que es una decisión que tomó el intendente de asistir y colaborar con los establecimientos bonaerenses ya que aquí vienen los hijos de los vecinos y la verdad que el deterioro que tenían la mayoría de estos históricos lugares era grande. Gracias a la buena administración que tiene San Fernando, se pudo hacer la erogación necesaria para que los chicos tengan mayor calidad educativa y puedan hacer toda su carrera más dignamente”.

La ex directora de la Escuela 3, Beatriz Poseibón, celebró: “Es sumamente emocionante. Creemos que es un acto de justicia social y educativa. Los niños van a tener nuevos sus baños, su cocina y toda su escuela renovada. Estamos infinitamente agradecidos con el Municipio y muy emocionados”.

Y la nueva directora de la EPB 3, Mariela Orquera, consideró que “es un placer, un orgullo y una satisfacción este logro que se realizó”. “Hoy poder compartirlo con los chicos en el día a día, y ver revalorizada la educación pública con ellos disfrutando, es realmente una satisfacción para toda la comunidad”, añadió.

Las obras en la Escuela 3 incluyeron refacciones edilicias; renovación total de los núcleos sanitarios y sistema hidráulico; mejoramiento de la cocina con equipamiento, horno y muebles; pintura general de fachada, salas y puertas; adquisición de mobiliario urbano, pizarrones y ventiladores; e iluminación.

La sanfernandina Paola opinó que “está hermosa, soy alumna de esta escuela desde su inauguración hace muchos años y hoy viene mi nene a cursar”. “Verla así nos emociona mucho, le enseñamos a los chicos a cuidarla y le agradecemos un montón al Intendente por su gestión que siempre nos atiende”, completó.

Por su parte, la vecina Julia, coincidió que “quedó hermosa para los chicos, como mi nieto que viene a esta escuela, y es muy importante que estudien y que nunca les falta nada por eso agradecemos mucho lo que hace el intendente”.

El joven Rodrigo es uno de los ex alumnos de la escuela primaria. “La verdad me sorprendió -opinó- porque yo antes veía a esta escuela, la verdad que re impresionado estoy. Cuando me tocó a mí ser alumnos acá, estaba muy venido abajo. Y ahora que lo veo así, estoy impresionado”.

Los alumnos ya estrenaron las instalaciones y comenzaron su ciclo lectivo. El pequeño Ignacio aseguró que “está bárbaro todo, me pareció muy lindo porque ahora si podemos jugar en paz y estudiar todo lo que podamos”. Y su compañerito de curso, Tiziano, festejó: “Está más bien ahora, me gusta mucho”.

De cara al ciclo lectivo de este año, el Municipio de San Fernando realizó obras en seis edificios del distrito donde funcionan las EPB 1, 3, 6 y 21; las ESB 12, 14 y 10; las EPA701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes 907 y 910. La inversión destinada asciende a más de 40 millones de pesos. Y comenzaron refacciones en las EPB 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB 6 y 13; y el ISFD 117.