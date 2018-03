Ante las diversas dificultades que enfrentan los veteranos de guerra para la atención integral de su salud, el Municipio les brinda servicios gratuitos. “En este Hospital Oftalmológico de alta jerarquía en el distrito, iniciamos la atención a una primera tanda de ex Combatientes de Malvinas para realizarse gratuitamente un control de vista a fondo para prevenir, diagnosticar y tratar aquellas patologías que puedan tener”, expresó el director general de Salud Pública local, Guillermo Brambila.

El Municipio realiza importantes inversiones con fondos propios para llevar adelante un sistema de salud integral que cubre a todos los sanfernandinos, mediante los hospitales Oftalmológico, Odontológico y la Unidad de Diagnóstico Precoz, entre otras infraestructuras a las que en breve se sumará el Hospital Municipal en construcción en avenida Avellaneda y Francia, un hito histórico para la atención de la salud de todos los vecinos. Entre estos, se destacan los ex combatientes de Malvinas, que presentan diversos problemas de salud acentuados por el estrés de combate.

El director general de Salud Pública local, Guillermo Brambila, explicó: “Esta iniciativa de la Secretaría de Salud Pública consiste en convocar a distintas poblaciones del distrito para ofrecerles controles integrales de salud y particularmente hoy, un control en el Hospital Oftalmológico municipal, de alta jerarquía en el distrito, donde convocamos a los veteranos de guerra de Malvinas, vecinos de San Fernando. Ellos inician esta convocatoria, realizándose un control de vista a fondo para prevenir, diagnosticar y tratar aquellas patologías que puedan tener”.

“Para nosotros esto es muy importante, porque el Hospital Oftalmológico cuenta con tecnología de avanzada, y podemos brindarles un servicio de primer nivel en cuanto al control y manejo de la vista. La creación del hospital es una iniciativa tomada con mucho afecto por los vecinos, aún por quienes no son del distrito, porque ofrece una cobertura amplia y una consulta constante sobre patologías y control de la visión”, finalizó Brambila.

Juan Cimino, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, quien encabezó una primera tanda de once veteranos, agradeció a la Secretaría de Salud del Municipio, y a la concejal Alicia Aparicio, y agregó: “Vamos a tener cobertura de odontología, oftalmología, cardiología, psiquiatría y psicología por parte del Municipio. Esto nos viene muy bien, porque algunos de nuestros compañeros están pasando por situaciones de salud difíciles, y el Pami no está cubriendo lo necesario para el Veterano”.

“Acordamos con la secretaría para que sigan viniendo otras tandas de veteranos las próximas semanas. Tener al Municipio presente junto a nosotros es un orgullo. Y ya hemos conversado sobre un convenio de salud que vamos a firmar, que esperamos poder anunciar antes del Día del Veterano”, adelantó.

“La verdad que los veteranos de guerra de San Fernando estamos orgullosos del intendente que tenemos y de todo su equipo, porque nunca nos dejó de lado, al contrario. Siempre vamos a estar agradecidos con ellos”, finalizó Cimino.

Uno de los veteranos que concurrió, Oscar Lusic, dijo: “En una reunión que tuvimos con la señora Alicia Aparicio, le planteamos nuestras necesidades de atención de salud por las deficiencias de atención del Pami, y amablemente nos ofrecieron cobertura por medio del sistema de salud municipal. Es la primera vez que venimos al Oftalmológico, y para eso el Municipio puso un minibús para el traslado, y estamos muy contentos. Este Municipio nos tiene siempre presente, y ayuda muchísimo ante la ausencia de quien corresponde”.