Un día antes que la Justicia determine una nueva clausura de Marina del Norte, el empresario titular de esa firma, Hugo Schwartz, conversó con SMnoticias sobre la situación de la compañía. Muy crítico del rol del Municipio, aseguró que “quiere explotar las marinas y competir contra los privados”. “. Está más que claro que es un problema de caja más que de espacio público”, puntualizó, y propuso “dar, para el uso público, el doble de espacio que da la Municipalidad”.

“Hoy la situación de Marina del Norte es prácticamente normal, salvo algunas clausuras que el Municipio, en desacato a la orden judicial, se niega a terminar de levantar”, dijo Schwartz primeramente. “Podemos trabajar bajo un amparo judicial, y estamos recuperando clientes y brindando el servicio que desde hace más de 30 años venimos dando”, y definió a su empresa como “una de las mejores marinas de la Argentina y de Latinoamérica”.

En cuanto a la titularidad de las tierras, argumentó que “son de la Provincia”. “Hay un fallo de la Suprema Corte que dice que las tierras son provinciales y que la Provincia es la dueña de las parcelas que ocupa Marina del Norte”, remarcó. “Para nuestro punto de vista, de manera ilegal, la Municipalidad se atribuye la administración de estas tierras”, expuso, y añadió: “Hoy no tenemos un conflicto con la Provincia, lo tenemos con la Municipalidad, que desoye la orden de la Corte Suprema que dice que esto es provincial (…) y que el Municipio está fuera del juego porque perdió el juicio que se hizo por la titularidad de las tierras”.

“Mientras que duró ese juicio, Marina del Norte construyó la marina; la costanera publica que hoy todos usan; trajo la energía eléctrica, las cloacas y el agua potable, para esta empresa y todas las demás; y la fibra óptica y el servicio de Internet”, continuó el empresario. También aclaró que la firma “aporta al Municipio alrededor de un millón de pesos” por mes en concepto de tasas, desmintiendo cifras que hablaban de una tributación del orden de los 5800 pesos mensuales.

Respecto a la concesión que el Concejo Deliberante decidió no renovar, comentó que “fue declarada nula”. “Para la Corte Suprema, la Municipalidad concesionó una tierra que no le pertenecía, y por eso el fallo dice que el contrato es nulo, lo mismo que las ordenanzas vinculadas a este contrato”, clarificó. Pese a eso, “Marina del Norte cumplió su parte del contrato hasta el vencimiento del mismo, incluso sabiendo que la Municipalidad no era la dueña de las tierras, y que era la Provincia”, informó. “Paralelamente a eso, nos hemos presentado en la Provincia para poder seguir teniendo la concesión, y eso es un trámite que está en su curso”, amplió.

Consultado por los motivos que llevan al Municipio a pelear por el uso del espacio que ocupa Marina del Norte, Schwartz se preguntó: “¿Cuál es la tarea de un gobierno municipal? ¿Es administrar un garage de barcos de millonarios?”. “Los vecinos no votan a un intendente para eso, lo votan para que realice una gestión en pos del beneficio de todos los vecinos”, aseveró.

“Por algún motivo el Municipio quiere explotar las marinas y competir contra los privados”, sentenció, y consideró: “No creo que el momento de la Argentina sea sacarle al privado para que lo explote el sector público. Eso ocurre en Venezuela”. “No creo que en este país alguien entienda que el Estado puede hacer un mejor trabajo que el privado, y de hecho está probado, porque las marinas que administra la Comuna son deficitarias, están mal administradas y pesimamente mantenidas. Está más que claro que es un problema de caja más que de espacio público”, afirmó.

Y en lo concerniente a la intención municipal de recuperar las tierras para San Fernando, el empresario tildó a la iniciativa de “populista”.”¿Quién puede recuperar lo que nunca le perteneció?”, planteó, y reiteró que “la Corte Suprema dijo que esto no es de San Fernando, que es de la Provincia”. “Además los vecinos de San Fernando pueden llegar a la costa. El 90 por ciento del frente de Marina del Norte sobre la costa es espacio público. Y a esa costanera, después de 30 años que la construyó Marina del Norte, esta gestión la está poniendo en valor, medida que celebramos”, agregó.

Asimismo, manifestó que “hoy la Municipalidad -en un modelo mixto, es decir, con participación también de privados- administra cuatro marinas, y en tres hay cero espacios públicos”. “En la única marina que un sanfernandino puede entrar, en Puerto Chico, hicieron un paseo peatonal de difícil acceso y de solo cien metros”, indicó. “Nosotros somos una empresa muy relacionada con San Fernando, que genera 150 puestos de trabajo directos e indirectos, la mayoría ocupados por vecinos, por eso estamos dispuestos a dar, para el uso público, el doble de espacio que da la Municipalidad hoy, con lo cual todo lo relacionado al recupero de tierras estaría soslayado, y ya no habría lugar para el argumento de recuperar las tierras”, completó.

Finalmente, Hugo Schwartz entendió que “la Provincia está optando por no meterse en un conflicto zonal”. “No veo que una definición política esté en la cabeza de la Provincia, que ha dado claras señales de ajustarse a la ley y hacer lo que marcha el derecho, más allá de los pedidos que hagamos cualquiera de las partes”, opinó.

“Confiamos en la ley, y nos ajustamos a ella permanentemente. Si se cumple la ley, nos vemos durante cinco años explotando Marina del Norte, hasta que la Provincia llame a licitación pública y después presentándonos en esa licitación con la convicción que vamos a tener la mejor oferta porque nadie mejor que nosotros sabe cómo administrar la marina y explotarla”, señaló. “Competiremos con otros interesados, si no ganamos haremos lo que corresponde y nos iremos de este lugar. Pero tenemos que entender que todas estas acciones de tipo ‘Far West’ o amedrentantes no es lo que la gente hoy está pidiendo, además que no están sujetas a derecho. Si hay una diferencia, que se discuta en el marco de la ley”, concluyó.

Una nueva clausura

Horas después de realizada esta nota, y fallo judicial mediante, el Municipio efectuó una nueva clausura del predio, algo que desde la empresa definieron como “un nuevo ataque a Marina del Norte”.

“La administración municipal comandada por la Luis Andreotti volvió a clausurar de forma irregular, y en horas de la noche, la empresa Marina del Norte”, denunciaron los voceros de la firma, y aseguraron que “un verdadero grupo de tareas de más de 100 empleados municipales se presentó en la empresa, intimidando a las mujeres y hombres que se encontraban desarrollando sus tareas”.

“El Municipio impide de esta manera el libre el libre acceso por la calle Del Arca y la libre navegación por el rio Lujan”, aseguran desde Marina del Norte, y explicaron que la empresa “ya se presentó ante la Justicia para impedir este ataque que pone en riesgo la continuidad de más de 150 puestos de trabajo”.

“Repetimos nuestro llamado al intendente Luis Andreotti para que use su poder para administrar San Fernando y no para atacar en forma extorsiva, cruel, e indigna a Marina del Norte y al mundo de la náutica”, concluyeron los voceros.