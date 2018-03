En Boulogne finalizó la repavimentación y ensanche de esta avenida límite con San Martín. El intendente Gustavo Posse y vecinos celebraron la culminación de esta etapa de la obra.

En Boulogne, la avenida Sarratea ya es más ancha y tiene nuevo asfalto. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y vecinos de la zona celebraron la finalización del ensanche y repavimentación. Las obras culminarán con el nuevo túnel en las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

“La obra me parece magnífica, hace años que la esperábamos. Le aporta más vida a la zona y ya abrieron negocios nuevos, lo que significa que gracias a estas mejoras se revaloriza la parte comercial”, opinó la vecina María Del Carmen Hernández, de 74 años.

Eduardo Dalsoto, de 75, recordó que en épocas del gobierno nacional anterior se puso un cartel que anunciaba la obra, pero quedó en la nada. “Por fin se hizo realidad el sueño de tener una avenida en condiciones, ya que el nuevo asfalto le aporta fluidez al tránsito vehicular, hay nuevas luces, todo esto levanta la zona comercial”, dijo.

“Estamos orgullosos de los trabajos que se hicieron en Sarratea”, resumió Roberto Aranda, de 76.

Tras recorrer un tramo de la avenida con los vecinos, Posse resaltó: “Esta es una obra que nos regaló la gobernadora María Eugenia Vidal. Cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos consultó qué zona había que levantar no dudé en señalar este sector de Boulogne. El pavimento no estaba bien, por eso caminar hoy por Sarratea y verla con nuevo asfalto me emociona”.

El intendente explicó que se utilizó un pavimento de alta calidad, seco. “Debajo corre un nuevo sistema pluvial preparado para que no haya anegamientos”, concluyó.

Por último, Bernardo Landívar, secretario de Obras Públicas, explicó que la repavimentación va desde avenida Avelino Rolón hasta El Zorzal, que son 11 cuadras. “Esta avenida era difícil de transitar, tenía 7 metros de ancho, ahora tiene 14 metros y dos carriles por mano. Próximamente seguiremos con la construcción de veredas del lado de San Isidro”, completó.