Victorio Pirillo, titular del Sindicato Municipal, conversó en exclusiva con SMnoticias y se refirió a la situación que se vive en el mundo gremial y del trabajo. En ese sentido, cuestionó a las conducciones sindicales y también apuntó contra el rol del gobierno y el de la oposición. Además, habló de la situación de los trabajadores comunales de Vicente López.

Primeramente, sobre su participación en la movilización convocada por Hugo Moyano y en diversas actividades vinculadas al conflicto en el INTI, el dirigente explicó que lo hizo “para cumplir con uno de los principios del sindicalismo, la solidaridad”. “Si vemos que compañeros están mal y tienen conflicto, el rol esencial de una organización sindical es ir a auxiliarlos y acompañarlos”, declaró.

En esa tónica, y ante la consulta por la tan mencionada unidad, sostuvo que existen mezquindades, y ejemplificó: “En el seno de la CGT se había votado en enero ir a la marcha, pero después se prestaron al show mediático del gobierno y varias organizaciones sindicales se fueron bajando de la convocatoria para aislar a Hugo Moyano y a todos los que concurrieron al acto”. “Pero lo que ocurrió fue al revés, ya que la movilización fue masiva y los gremios que participaron, más las organizaciones sociales, quedaron respaldados por los trabajadores y la CGT aislada por completo”, analizó.

Asimismo, Pirillo aseguró que “muchas organizaciones que se bajaron del acto dieron a sus afiliados la orden de no asistir, pero las seccionales no respetaron eso, como por ejemplo las de la UOM, Comercio o la UOCRA”. Para él, “hay un estado de rebeldía de las bases, en contraposición a lo que sucede en las cúpulas, que acuerdan con el gobierno”. “Las conducciones hoy no escuchan a los trabajadores”, manifestó, y planteó que los asalariados que concurrieron a la movilización “lo hicieron en señal de protesta, y no tanto en adhesión a un dirigente u otro”.

“Hoy las conducciones actúan como tapón y están siendo complacientes con el gobierno”, continuó, y analizó: “Los dirigentes saben que se tienen que ir, pero intentan seguir quedándose, y una forma de seguir manteniendo su cargo es buscar protección en el gobierno, y no la van a encontrar porque este gobierno no cumple con nada, y la muestra es Hugo Moyano y otros dirigentes, que trabajaron para que Mauricio Macri fuera presidente y hoy están siendo cuestionados por el gobierno”.

Frente a la pregunta sobre un cierto ataque del gobierno al movimiento sindical, el secretario general del STMVL consideró que “la estrategia del gobierno es atacar a todo aquello que no se someta a su poder disciplinario”. “Esto está diseñado por un foráneo que es Jaime Duran Barba, quien hasta está dispuesto a llevar al país, en un caso extremo, a un enfrentamiento como jamás tuvo la Argentina”. “Su política es muy violenta, busca siempre blancos para atacar. Hasta ahora le fue bien con el cristinismo, pero como ese objetivo está agotado elige ahora a los gremialistas, que en el imaginario popular son hombres poderosos pero que en la práctica no lo son, porque es muy difícil pelear contra el Estado”, prosiguió.

Según su visión, “el gobierno está acorralado, no tanto por lo que hace la oposición o los sindicatos sino por lo que hace el mismo”, y en esa línea hizo alusión a acciones gubernamentales “que son perjudiciales para la población y no tan beneficiosas para el gobierno”. “Por ejemplo, la Reforma Previsional, el objetivo encubierto del gobierno, al que taparon con los borradores de la Ley de Reforma Laboral. Ellos querían apoderarse de 100 mil millones de pesos de las cajas de jubilaciones, pero no repararon en el costo que iban a pagar, y sacrificaron capital político”, dijo.

“Cambiemos festejó la votación, y a los tres días perdió 14 puntos de imagen positiva”, declaró el gremialista. “Se pelearon con millones de jubilados y trabajadores por muy poco (…), ya que solo con las Lebacs pagan 781 millones de pesos por día de intereses”, expuso.

“Finalmente, opinó que “la oposición se encarga mucho de sostener estas cuestiones”. “Las cámaras de Diputados y Senadores no las maneja Cambiemos, tiene minoría, sin embargo las leyes que presentó fueron votadas por la oposición”, remarcó. “Cada vez que pueden aparecen figuras nuevas que pueden oxigenar a la política o al sindicalismo, aparecen los inconmovibles de siempre, a quienes en algún momento la sociedad les pidió que se vayan, pero siguen estando, o sus familiares” concluyó.

Promediando la charla, Victorio Pirillo dedicó unas palabras al plano local, y explicó: “En diciembre hemos incorporado más de 100 trabajadores a planta, los cuales sumados a los que pasaron en años anteriores, hacen un saldo de 1170 trabajadores pasados a planta, lo cual es muy bueno”. “El resto de los contratados renovó su vínculo con el Municipio”, añadió.

No obstante, reconoció que la preocupación de los trabajadores municipales por la unificación del IPS con el ANSES, y el temor de que vean afectados sus aportes o se genere una pérdida de ingresos en la vida pasiva, “ha hecho que casi 300 trabajadores se jubilen”. “Eso ha permitido que no haya fricción en la planta permanente y ha generado que no haya despidos, como ocurrió en otros distritos”, enfatizó.

Y por último, respecto de la paritaria municipal, el titular del Sindicato Municipal, señaló que “en Vicente López hay un trabajo fuerte de los gremios municipales y del Municipio”. “Pedimos un bono de fin de año, que se pagó, y también nos otorgaron un pago de ayuda escolar. Además, con esta gestión, logramos adelantar las paritarias para que el aumento salarial impacte en el aguinaldo”, subrayó.

“Siempre hay acuerdos que marcan la tendencia. La paritaria docente no se pasa por alto, lo mismo con el acuerdo que logren los médicos. Ambos son los gremios que inician la discusión paritaria, y en marzo se suman los gremios privados que marcan también una tendencia”, comentó. “En base a eso veremos cómo estamos parados, y cuál es el índice inflacionario real que se proyecta para todo el año. Luego comenzaremos a trabajar para lograr un acuerdo bueno para los trabajadores del Municipio”, sintetizó.