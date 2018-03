El intendente de Malvinas Argentinas recorrió las calles donde se están desarrollando tareas de hidráulica y pavimentación. Se busca evitar inundaciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios La Loma y San Román, quienes agradecieron estos trabajos.

Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, supervisó los trabajos que se están realizando en la localidad de Adolfo Sourdeaux. Los mismos consisten en el desarrollo de obra hidráulica y pavimentación de varias cuadras de los barrios La Loma y San Román, y tienen como objetivo evitar futuras inundaciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Nardini, en su recorrida, dijo que “esta es la continuación de la promesa que teníamos con los vecinos y algo que estamos realizando, no fallándoles, valorando su confianza y solucionando una problemática de más de treinta o cuarenta años de los vecinos de Adolfo Sourdeaux, que en este sector se sentían olvidados”. Y seguido a eso agregó que “con este tipo de obras se brinda una solución a algo que en años nadie se había ocupado. Sabemos que falta un montón, pero que los vecinos se queden tranquilos que vamos a seguir trabajando”.

El jefe comunal también tuvo tiempo de explicar la importancia de la obra hidráulica, “algo que no se ve, que muchas veces no luce, pero que es muy importante”, según sus propias palabras. “Recién vecinos me mostraban que tenían compuertas y que cada vez que llovía perdían muchas cosas que habían conseguido con mucho esfuerzo y trabajo, eso en breve no va a pasar más, y van a encontrar más accesibilidad y van a dignificarse con la pavimentación”, completó Nardini.

Por último, el intendente dejo un claro mensaje para los vecinos: “Esto es de ellos y le pedimos que lo cuiden, que mantengan los lugares limpios y entre todos tener un lugar mejor. Esto no se realiza por arte de magia, no existen los mesías, no existe esa persona que mágicamente dirige todo desde un lugar centralizado, acá queremos lograr que todo sea de la familia y trabajar para aportar lo que corresponde desde nuestra parte. Nosotros seguimos recorriendo los barrios en todo momento para estar cerca de la gente”.

Las arterias de Adolfo Sourdeaux que contarán con obra hidráulica y nuevo pavimento serán Rosario entre Marañón y José Marti, Malabia entre José Marti y Herrera y Plus Ultra entre Malabia y el arroyo. Estas obras se complementan con las recientes inauguraciones de Herrera y Malabia, que generan un rápido acceso desde el centro de la localidad hacia la ruta 197 y la avenida del Libertador General San Martín, límite con el partido de Tigre.