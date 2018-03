La concejal de Cambiemos Pilar, Jesica Bortulé, criticó la postura de la oposición durante el debate por el Código de Ordenamiento Territorial, y dijo que los opositores “no leyeron bien” el proyecto. “Acompañaré al intendente en el proceso” por la reelección, adelantó.

“En esta instancia donde en el Concejo aún no estamos con las sesiones ordinarias, seguimos trabajando hacia afuera, y generando un colchón de proyectos para cuando arranque el año legislativo”, comentó la edil ducotista.

Bortule habló de la necesidad de lograr diálogo y debates dentro del HCD, “me gusta cuando se presentan proyectos superadores, y si decimos que no a algo, presentar una propuesta alternativa, porque poner palos en las ruedas no suma”.

La ex directora de Escuelas Municipales comentó que durante este periodo se “puso a tono” con su nueva responsabilidad deliberativa: “Estoy aprendiendo junto a mi equipo para en abril arrancar de lleno con todo el trabajo”.

Tras la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, Bortulé criticó manifestaciones opositoras: “Espero que hayan sido errores de concepto y no que hayan querido decir cosas que no están establecidas en el nuevo Código”.

“Buscamos cuidar la idiosincrasia de los barrios porque Pilar creció de manera desordenada, en localidades de casas bajas aparecieron torres de departamentos, y por eso la idea es preservar los lugares”, afirmó la concejal oficialista, quien desmintió que en el centro de la ciudad cabecera se proyecten construir torres de 25 pisos.

“Quizás no leyeron bien el Código y lo escucharon de oído, pero nosotros vinimos trabajando todo el año pasado con distintas entidades vecinales y con la UBA para llegar a esta primera instancia” de aprobación local, indicó, ya que aún restan modificaciones en el ámbito del gobierno bonaerense.

Al respecto de la obra pública, la mujer destacó la finalización de las renovadas rutas 8 y 25, “lo que nos permitirá mejorar el transporte y la seguridad vial”, como así también la construcción de veredas en barrios pilarenses, “un alivio para los vecinos que tienen que transitar en calles no asfaltadas”.

La edil hizo mención también a la inauguración de una guardería para trabajadores municipales: “una deuda de muchos años, al igual que el convenio colectivo de trabajo”.

A pesar de que 2018 se proyecta como un año de ajuste presupuestario, la concejal es optimista en cuanto al desarrollo de obras públicas con financiamiento local, y también con el respaldo de los gobiernos provincial y nacional.

Finalmente, sobre la perspectiva electoral de cara a 2019, donde ya trasciende trabajarán para la reelección de Nicolás Ducoté, Jesica Bortulé dijo: “acompañaré al intendente en todo ese proceso, pero sin dejar de estar cerca de la gente, y para eso impulso la creación de comisiones de enlace vecinal para que logren una representación concreta dentro del HCD”.