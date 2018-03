El club Defensores de Bella Vista fue el sitio elegido para recibir esta mañana a vecinos de todo San Miguel que asistieron a la presentación del sistema SAME. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente del distrito, Jaime Méndez, respondieron consultas y dudas acerca del funcionamiento del servicio.

“Para mí es un orgullo que podamos colaborar desde la Ciudad con este sistema que funciona muy bien. Llevar esta buena experiencia a distintos sitios de la Provincia es algo que queríamos hacer con la gobernadora María Eugenia Vidal hace mucho tiempo y hoy lo estamos concretando. Jaime nos pidió desde el primer día que San Miguel sea uno de los lugares que cuenten con el SAME”, afirmó Rodríguez Larreta.

“Tuvimos más de 4 mil servicios desde que el SAME arribó en San Miguel. Llegamos a tener dos mujeres que dieron a luz gracias a este servicio. El sistema está funcionando cada vez mejor y está marcando un notable cambio en la asistencia a los vecinos”, completó Méndez.

“Trabajando en equipo seguro vamos a seguir logrando muchas cosas más allá de que seamos de dos distritos diferentes. Le pedimos a los vecinos y a los medios de comunicación locales que difundan la existencia del sistema. SAME sirve si los vecinos lo conocen. Muchas veces el llamado al 107 es la diferencia entre la vida y la muerte”, concluyó el jefe de Gobierno porteño.

Sin salir del tópico salud, las preguntas e inquietudes de muchos vecinos se centraron en la atención primaria de los barrios más alejados del centro de San Miguel. El estado del Hospital Larcade y la atención dentro de este establecimiento a personas provenientes de otras localidades del conurbano también fueron tema de debate.

“Antes contábamos con 3 ambulancias, ahora tenemos 6 móviles del SAME. Nuestro distrito tiene alrededor de 20 centros de atención primaria. No es posible tener un móvil que brinde este servicio en cada uno de ellos, pero el sistema está organizado para responder en casos de emergencia en cualquier barrio del distrito”, aseguró el alcalde de San Miguel respecto a la atención del SAME en los sitios más distantes al centro.

Frente a las preguntas de diversos vecinos del barrio Santa Brígida, el jefe comunal aprovechó para realizar dos anuncios. “Hace un tiempo venimos planificando una obra hidráulica con el gobierno nacional y la comenzaremos a concretar durante el presente año. Respecto al sistema de salud en Santa Brígida habrán novedades los próximos meses. Es muy probable que se agregue una salita más a las dos ya existentes”, dijo Méndez.

“Estamos iniciando una etapa de reformas en el Hospital Larcade. En la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante las presentaremos formalmente. Primero trabajaremos en la guardia y luego en la maternidad. Después, en etapas subsiguientes, continuaremos interviniendo el resto del establecimiento”, anunció el intendente.

Finalmente, Jaime Méndez habló de la capacidad de atención del Hospital Larcade y cómo a veces el edificio se encuentra saturado por la atención a vecinos de otras localidades del conurbano. “Sabemos que en el hospital hoy se atiende mucha gente y hay muchos partos diarios. El 30 por ciento de los pacientes provienen de José C. Paz y Moreno, algo que queremos resolver en el transcurso del presente año, ya que provoca que a veces el servicio de guardia se colapse”, concluyó el jefe comunal de San Miguel.