El Día internacional de la Mujer fue eje central en la sesión especial de este jueves en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero. Por voto opositor el Cuerpo acompañó el paro y la movilización de mujeres llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Cambiemos no acompañó la moción.

Casi todas las concejales mujeres hicieron uso de la palabra, las que coincidieron en el reclamo de igualdad de derechos.

Ana Balor criticó que la sesión especial se haya realizado el día 8 de marzo, “porque era sabido que una gran parte de las mujeres argentinas hoy paramos y nos movilizamos”.

Además, la edil del Frente para la Victoria comentó que remitieron al intendente Diego Valenzuela una nota de pedido de asueto para el personal municipal femenino, “pero no se nos ha dado la oportunidad a las trabajadoras de poder expresarnos”.

Jimena Bondaruk recordó que la fecha conmemora a las 129 trabajadoras fallecidas en el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Waist de Nueva York el 25 de marzo de 1911.

“Desde hace siglos, la mujer viene luchando por la igualdad, enfrentando las mismas dificultades que los hombres, pero no tenemos el mismo reconocimiento que ellos”, manifestó la concejal al respecto de la diferencia salarial.

Marcela Toniolo, de Cambiemos, hizo un racconto de de distintas acciones que efectuó el gobierno de Diego Valenzuela en beneficio de la mujer, como la construcción de un Centro Integral y un refugio para aquellas vecinas víctimas de violencia doméstica, o la puesta en marcha del programa “Noviazgos violentos”.

También los concejales varones aportaron sus consideraciones sobre el 8M, es el caso de Gustavo Spalletti quien repudió la cultura machista y señaló que “esta lucha es de todas las mujeres, pero también de muchos hombres que no quisieron convertirse en lo que el patriarcado nos forzaba a hacer”.

Por su parte Martín Jofré se diferenció al pedir por los “derechos de las madres que han perdido a sus hijos víctimas de la inseguridad”. En ese sentido recordó a la madre de Diego Migueles, asesinado tras un secuestro extorsivo: “Me ha tocado acompañarla hasta sus últimos días, es algo terrible y doloroso”, reflexionó.

En relación saludó a la concejal Karina Massa, madre de Matías Gandolfo, quien fuera víctima de la delincuencia.

La cuota partidaria la puso el concejal Novello, quien en el día de la mujer reivindicó las figuras de María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Elisa Carrió. También celebró el impulso del presidente Mauricio Macri para que el Congreso debata el aborto y la paridad salarial.

En medio de las alocuciones, el concejal del Gen Federico Ferreyra sorprendió al oficialismo al solicitar una moción para que el Concejo Deliberante se declare a favor “del paro y la movilización del 8M”. Cambiemos no estuvo de acuerdo pero pesó la mayoría opositora con 16 votos por la positiva y 6 en contra.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Rodríguez, visiblemente molesta por la postura que no consideraban exponer desde el valenzuelismo, exclamó: “No me asusta perder, como opositora he perdido siempre (…) con orgullo digo que no, porque se construye trabajando, no haciendo paro, y si las mujeres queremos ser diferentes, no debemos utilizar las mismas herramientas de los hombres porque vamos a caer en los mismos errores”.

Las intervenciones continuaron con el peronista Máximo Rodríguez, quien habló de “libertad de conciencia” al momento de que el Congreso Nacional vote la despenalización del aborto, y sin fijar postura, aclaró: “yo que soy creyentes, creo que Dios iluminará el camino en el momento que la votación se lleve a cabo”.

También el concejal homenajeó la figura de “dos mujeres que significan mucho para el mundo, la Madre Teresa de Calcuta, y la jefa espiritual de nuestro movimiento y abanderada de los humildes (Eva Perón) que, sin parir un hijo, sacó del destierro del conservadurismo de turno a miles de hombres y mujeres”.

Para el cierre de la sesión, el concejal Alejandro Collia homenajeó a Ramón Carrillo al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. “Fue el primer ministro de Salud de la Nación, quien estableció una diferencia entre el rol del Estado y la beneficencia”, consideró.

En la sesión especial se dio ingreso a los baúles que contienen la documentación de los gastos del Departamento Ejecutivo en el año 2017, previo a la discusión por la Rendición de Cuentas del gobierno local.