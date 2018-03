Ayer por la mañana, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el pedido para que se declare asueto administrativo, a partir del mediodía de hoy jueves, para todas las trabajadoras municipales de Vicente López, para que puedan participar de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Además, obtuvo el visto bueno la adhesión del Legislativo al decreto, firmado por el Departamento Ejecutivo, que impide designaciones de personal con vínculo de parentesco.

La jornada, que contó con las ausencias de los concejales de Cambiemos, Luis González y Graciela Menéndez; y del edil del Frente para la Victoria, Lorenzo Beccaria, comenzó con la aprobación por unanimidad de un pedido de licencia ordinaria del intendente Jorge Macri; y de un convenio de cooperación entre el Municipio y el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, se trató la adhesión del Concejo Deliberante al decreto del Departamento Ejecutivo que impide designaciones de personal con vínculo de parentesco. La medida va en consonancia con normas similares reglamentadas en Nación y en la Provincia.

Meneca Djedjeian, de la Coalición Cívica, habló del tema y dijo que “estamos proponiendo que esta casa adhiera a un decreto con el objetivo de poner in al nepotismo”. Si bien acompañó la medida, consideró que existen “deficiencias en el texto del proyecto”. “Ese es un primer paso. Debemos avanzar hacia una mayor legitimidad jurídica a la lucha contra el nepotismo”, declaró, y señaló que la adhesión “no contempla sanciones ni detalla que se hace con los salarios percibidos indebidamente por el designado y el designador”. “Estoy en contra del nepotismo como herramienta de clientelismo político, como elemento de abuso de poder. Es corrupción política y atenta contra quien realmente tiene vocación con la función pública”, resumió.

Desde Cambiemos, la concejal Soledad Martínez recordó que “fue nuestro bloque el que impulsó adherir a este decreto”. “Lo que estamos haciendo fortalece el Estado y a las instituciones”, mencionó, y aclaró que “el nepotismo es solo una parte de una discusión más amplia”. “Estamos dando un paso, el primero, no el último”, completó.

Fabián Ruiz, del Frente para la Victoria, sostuvo: “A mí no me gusta objetar la participación de nadie en la política”. Y reclamó “que el gobierno de el ejemplo desde la actitud”. “Ahora se dan cuenta que el nepotismo es malo. Si se hubieran dado cuenta antes no hubieran nombrado la cantidad de familiares que nombraron en todos los niveles del Estado”, lanzó. Su voto fue negativo.

Le respondieron, desde Cambiemos, Marcelo Chocarro, quien aseguró que “la medida es muy importante, más si tenemos en cuenta lo que nos antecedió”; y Antonio Rendón Russo, quien opinó que “estamos haciendo lo que hay que hacer, bregando para que no se sirvan del Estado, con una medida a favor de la transparencia y que pone las cosas en su lugar”.

El expediente cosechó 17 votos afirmativos y 4 negativos.

Finalmente, se trató el proyecto que le solicita al Departamento Ejecutivo que declare asueto administrativo para todo el personal femenino del Municipio para el día hoy, que se celebra el Día Internacional de la Mujer y se dará el Paro Internacional de Mujeres.

“Este es un proyecto que surgió de un trabajo en conjunto entre las compañeras concejales. Buscamos que todas estuviéramos de acuerdo en el proyecto, y todas tuvimos que ceder un poco”, contó Malena Chlakian, del Frente para la Victoria. “Estamos en un momento de avanzar a pasos agigantados, donde se pueden poner sobre la mesa los problemas que afectan a las mujeres. Se está cuestionando al patriarcado”, enfatizó.

Luego, ató el tema a la despenalización del aborto, “una problemática que se cobra vidas de mujeres”. “Hay 500 mil abortos por año en el país, y esos son solamente denunciados. Los legisladores tenemos que trabajar sobre la realidad, por eso en lo personal estoy a favor de la despenalización y legalización del aborto”, subrayó.

Marcela Cortiellas, del mismo espacio, pidió que se hable del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y no del Día Internacional de la Mujer, y celebró la iniciativa del Paro Internacional de Mujeres. “Buscamos incluir a todos en un plano de equidad e igualdad, a hombres, mujeres” y también al colectivo con orientaciones sexuales e identidades de género no enmarcadas en el binarismo tradicional.

“El patriarcado lo que hace, en muchos casos, es matar, prueba de eso son los casos de femicidios que ocurren todos los días”, manifestó, y en esa tónica, exigió mayores medidas del Estado local para combatir la violencia de género, como por ejemplo la implementación de una Casa de Abrigo o el patrocinio jurídico gratuito.

También desde el Frente para la Victoria, Julieta Martínez Molto indicó: “En otros municipios esto salió por decreto del intendente, pero yo celebro que en este distrito la iniciativa haya salido del Concejo Deliberante, donde están representadas todas las fuerzas políticas. Esto le da un carácter más democrático a la medida”. “La unidad es la forma de resolver las problemáticas de las mujeres. Todas hablamos de un momento histórico, y es histórico también que distintas fuerzas políticas aprobemos este proyecto, a pesar de nuestras diferencias, que hoy no las tenemos”, agregó.

Finalmente, la edil de Cambiemos, Soledad Martínez, agradeció a todos los bloques por acompañar el proyecto. “Esta fue una iniciativa del Frente para la Victoria, bloque que tuvo la generosidad de abrir el texto a Cambiemos y al resto de las bancadas. Entre todas hicimos un buen ejercicio del trabajo democrático y el proyecto logró representarnos a todas”, señaló. “Hoy es un día para pensar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Nos une la lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres”, finalizó.

El expediente fue probado por unanimidad.