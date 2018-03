El intendente Ariel Sujarchuk encabezó un acto en la sede de la Asociación Civil Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Escobar, en el que entregó un subsidio de la Municipalidad de Escobar que permitirá que cuatro ex combatientes de Malvinas puedan regresar a nuestras islas, en un viaje que se realizará del 9 al 17 del actual mes. Así, los ex soldados Claudio Mediavilla, Higinio Villar, Leoncio Ávalos y Carmelo Romero volverán a pisar el suelo malvinense 36 años después del conflicto bélico de 1982.

“Gracias a los veteranos por abrirnos las puertas de su casa para realizar esta entrega. Venimos a aprender y a admirar el sentimiento de estos hombres que quedó marcado de manera indeleble para toda su vida por la experiencia que vivieron en las islas. Pensamos que esto se podía hacer en conjunto para que lo compartan entre todos, pero algunos decidieron que no querían viajar y es muy respetable también. Por eso, si es necesario, el año que viene trabajaremos para que haya una nueva expedición. Es un orgullo para mí estar aquí para que la causa Malvinas esté cada día más presente porque la guerra terminó, pero no la lucha por recuperar las islas que fueron, son y serán argentinas”, afirmó Sujarchuk, quien además entregó medallas al valor a los ex combatientes Vicente López, Enrique Aguilar, Jorge Mársico, Julio Montiel, Alberto Cardozo y Marcelino Flores.

“Quiero agradecer el gesto del intendente y trasmitir en nombre de mis compañeros la dimensión de cuánto lo valoramos”, expresó el presidente del Centro de Veteranos de Guerra del distrito, Juan Carlos Monti.

El aporte económico de la Municipalidad de Escobar se encuadra en las políticas sociales y culturales que desarrolla la actual gestión, con el objetivo de promover acciones de esta naturaleza, que constituye no sólo un reconocimiento sino también una revalorización histórica hacia los héroes de Malvinas.

“Tenemos que hacernos cargo todos juntos para que este no sea un mero acto administrativo sino un compromiso verdadero, de cuerpo y alma. Lo importante es seguir avanzando, tener memoria, seguir en la lucha por una patria justa, libre y soberana. Esta tarea también la seguiremos haciendo en las escuelas, ya que tenemos el privilegio de tener a los héroes acá con nosotros, para que den su testimonio de la historia”, finalizó el jefe comunal de Escobar.