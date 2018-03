Ayer por la mañana, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, recibió al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y representantes de gremios docentes, para dialogar sobre la situación educativa y los programas municipales “Volvé a la escuela” y “Aprendiendo”. Además, se refirieron al conflicto salarial que los educadores tienen con el gobierno bonaerense.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio Municipal y participaron de la misma, entre otros, Fernando Moreira, jefe de Gabinete municipal; la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; el subsecretario de Educación local, Gustavo Perazzo; y el titular de la sede de SUTEBA en el distrito, José Luis Nogueira.

“Para mejorar la educación pública necesitamos a los docentes con sueldos dignos y a los alumnos aprendiendo en la escuela. La responsabilidad de la Provincia es garantizar las clases y generar una mesa de diálogo permanente para resolver los problemas del sistema educativo”, expresó Katopodis a la prensa, una vez concluido el encuentro.

“También necesitamos que se convoque a una paritaria nacional, el ámbito donde este tema se tiene que discutir”, reclamó luego. “Los docentes no son parte del problema, tienen que estar sentados en la misma mesa. El camino no es la difamación que se plantea desde el gobierno” de Cambiemos”, agregó.

A su vez, el jefe comunal denunció que “la realidad educativa en San Martín es que no hay obras que realicen la Provincia o la Nación”. “Hay más de 2 mil chicos del sistema inicial que no tienen aulas”, aseguró, y expuso que “la semana pasada vinieron con la decisión de cerrar aulas y reducir la cantidad de espacios educativos que teníamos en el distrito, y vamos a rechazar esa medida”.

“Contrariamente, el Municipio hace esfuerzo para lograr que los chicos que no están dentro de las escuelas estén adentro de ellas con programas como ‘Volvé a la escuela’ y ‘Aprendiendo’. Por eso necesitamos que el gobierno nacional y el provincial nos apoyen en este esfuerzo y no que decidan cerrar aulas”, planteó. “Eligen siempre ir por lo más fácil pero lo más violento, que es cerrar servicios educativos en San Martín. Eso no ayuda a mejorar el sistema educativo”, concluyó.

Cabe recordar que el programa municipal “Volvé a la escuela” consiste en ir a buscar a los vecinos que abandonaron sus estudios y entusiasmarlos para que vuelvan. Una vez inscriptos, los promotores educativos realizan un acompañamiento y seguimiento individualizado, les brindan apoyo escolar, propuestas recreativas, deportivas y culturales. A través de esta iniciativa, ya suman 4376 los jóvenes y adultos de San Martín que retomaron sus estudios desde 2012.

En cuanto a “Aprendiendo” es un programa de apoyo escolar para chicos de 1º a 4º grado que presentan dificultades en el aprendizaje, a fin de contribuir a su permanencia y promoción de la escuela primaria. Ya se sumaron casi 2 mil alumnos.

Por su parte, Baradel destacó que “estamos aquí para rechazar el cierre de escuelas y de servicios educativos, y también para mostrar lo que se hace en San Martín, donde se impulsan programas que van en el sentido contrario que plantea la Provincia”. “No se busca cerrar la escuela, sino ir a buscar a los chicos, hacer el seguimiento correspondiente, y lograr que puedan volver a la escuela”, subrayó. Ponderó también el programa “Aprendiendo”, con clases a cargo de docentes, que apunta a que los chicos mejoren su aprendizaje y que no haya niveles altos de repitencia.

“Esto es lo que se tiene que hacer y lo que le estamos reclamando al gobierno nacional y al provincial”, dijo. “Hoy me llegó que 2 mil chicos que no tienen jardín de infantes. Este gobierno prometió construir 3 mil jardines de infantes, y no construyeron ni uno, y además están cerrando escuelas rurales, en el Delta y diferentes servicios educativos, como ocurre aquí en San Martín”, manifestó.

El titular de SUTEBA habló además del paro docente y aseveró que “la medida de fuerza fue masiva”. “Cada vez que hay paritarias desde Nación y Provincia se acuerdan de los resultados de la evaluación Aprender o de las cifras de ausentismo. Durante el año no van a hablar de eso, porque no se ocupan de la educación. No se invierte lo que se tiene que invertir”, enfatizó.

Y en cuanto al conflicto salarial, argumentó que “la solución inmediata es que tengan vocación de negociación”. “Nosotros no vamos a firmar ninguna pauta que implique la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y la Provincia tiene recursos”, afirmó. Indicó también que la gobernadora, a la hora de hablar de los salarios docentes, “recurre al concepto de la posverdad, que es un eufemismo de la mentira”. “El docente ha perdido poder adquisitivo en estos últimos años, por eso estamos reclamando”, finalizó.