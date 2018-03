Ayer, el intendente de Vicente López anunció el pago de una ayuda escolar a los hijos de los trabajadores municipales del distrito. Incluye a niños en todos los niveles educativos, hijos con algún tipo de discapacidad y también a los trabajadores e la Comuna que están terminando sus estudios. En la ocasión, habló del comienzo de clases en el distrito y defendió la iniciativa del Municipio de ofrecer espacios de contención para quienes no tengan en donde dejar a los chicos a raíz del paro docente. “Esto no reemplaza al aula. Es una opción municipal a un conflicto que está planteado”, detalló.

En el salón de actos del Concejo Deliberante, el jefe comunal Jorge Macri comunicó ayer que, por el comienzo de clases, se pagará una ayuda escolar por hijo a los empleados municipales de Vicente López. Lo acompañaron durante el evento, el secretario de Recursos Humanos municipal, Sergio Slapak; y los titulares de Ate Zona Norte, Fabián Alessandrini, y del Sindciato Municipal, Victorio Pirillo.

“Estamos muy contentos de poder acompañar al municipal con una ayuda escolar por hijo muy importante, que va desde 2800 pesos hasta 4000 pesos, dependiendo el nivel educativo, sea inicial, primario o secundario”, dijo el intendente. Explicó que “también contempla a chicos con discapacidad”, y agregó: “Para ayudar a los municipales a que terminen sus estudios, los incluimos a ellos mismos en esta ayuda escolar”. “Si bien son grandes y jefes de familia, también son alumnos y esta bueno acompañarlos a ellos con esta ayuda”, remarcó.

“Para nosotros es muy importante que los empleados municipales apuesten a que sus hijos estudien y valoramos el esfuerzo que hacen para que sus hijos sostengan la escolaridad”, prosiguió. “Queremos que los municipales, como padres de familia, puedan enviar a sus hijos a la escuela con orgullo, sin la angustia de preocuparse por cómo llenarle la mochila o comprarle un guardapolvo. Son en total más de 7 millones de pesos que se van a distribuir en alrededor de 2600 chicos. Es un alivio para la familia”, completó.

Macri subrayó también que “la ayuda escolar que marca la ley es muy inferior a esta”, y destacó que “este es el quinto año en que entregamos una ayuda escolar de esta importancia y nos ha dado muy buen resultado”. “No es casual que Vicente López tengan los mejores niveles de terminalidad y que sea el mejor municipio en la evaluación Aprender. Si bien menos del 15% de los chicos no alcanzan el nivel deseado, esa cifra es muchísimo menos que el resto de la Provincia, donde hay distritos que tienen el 60% de niños que no aprobaron. Y eso tiene que ver con medidas como esta”, analizó.

Asimismo, señaló que el pago de la ayuda escolar “es una política municipal y entiendo que los gremios municipales la valoran y la dan por sentada”. “Este tipo de agenda positiva es siempre acompañada por los sindicatos municipales, con los que en general, mas allá de los posicionamientos nacionales, tenemos una buena relación en lo local, y seguimos apostando a eso”, añadió. “La relación es buena en tanto venimos haciendo un gran esfuerzo en pos de darle dignidad al trabajador municipal”, finalizó.

Por su parte, Fabián Alessandrini señaló que reciben “muy bien” este anuncio. “Todos los años los dos gremios solicitamos esta ayuda, y que sea superior a lo nacional, y esto se da”, reconoció. “Estamos muy contentos y esto nos alegra, porque entendemos que cuando empecemos a discutir el aumento salarial también va a superar lo que hoy se plantea en algunos ámbitos provinciales y nacionales”, enfatizó.

Y en el mismo sentido, Victorio Pirillo dijo que “los gremios pedimos esta ayuda escolar todos los años, en el mes de enero, y el intendente escucha nuestro reclamo”. “Es una ayuda más que significativa, porque duplica a la otorgada a nivel nacional y provincial y es por hijo, no por familia”, informó, y aclaró que son 2800 pesos para el nivel inicial, 3700 pesos para el nivel primario y 4000 pesos para chicos en nivel secundario o hijos con algún tipo de discapacidad. “Son casi 2600 trabajadores los que se benefician con esta medida, que llega en un momento crítico y ayuda al trabajador a hacer frente a la costosa canasta familiar actual. Sin duda alguna es un importante beneficio para toda la familia municipal de Vicente López”, cerró.

El comienzo de clases en el distrito

El anuncio coincidió con el primer día del ciclo lectivo de este año, que comenzó con un paro docente. Al respecto, Jorge Macri manifestó: “La inmensa mayoría de las escuelas provinciales abrió sus puertas, lo que no quiere decir que haya faltado algún docente”. “Los directivos han hecho el esfuerzo de recibir a todos los chicos”, reiteró, aunque reconoció que se juntaron cursos y se desarrollaron actividades recreativas y no tanto educativas.

“En el caso del sistema municipal, ha funcionado de manera completa”, aseveró, y recordó que “las familias que tienen hijo en alguna escuela que no los reciba pueden acercarse al Centro Universitario de Munro o al Campo de Deportes 1 de Olivos”. “Allí recibimos a los chicos y permitimos que ninguna familia sea rehén de un paro que entendemos es injustificado, ya que todavía se está en una mesa de negociación”, sentenció.

“Esto no reemplaza el aula, y lo aclaro porque algunos gremios plantearon que esto era un boicot al paro”, clarificó. “Sin dudas, el mejor lugar para que los chicos estén es el aula, pero no me parece que la única solución tiene que ser dejar solo en su casa a un chico o que la familia pierda el presentismo del trabajo porque no puede ir a trabajar por cuidarlo. Por eso damos una opción municipal a un conflicto que está planteado, pero apostamos y fortalecemos lo que ocurre en el aula”, finalizó el jefe comunal de Vicente López.