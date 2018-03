La Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, conversó en exclusiva con SMnoticias y se refirió al rol que ocupa en el distrito la entidad que conduce. Además, habló de la problemática del aumento de tarifas y alertó sobre el concepto de pobreza energética, el cual se usa en el caos de familias que utilizan la mitad de sus ingresos para abonar los servicios básicos. “Tiene que haber un límite al aumento de tarifas”, pidió.

Primeramente, la funcionaria pública hablo de la suba de las tarifas de servicios y dejó en claro que “para nosotros es un tema central”. “Los Defensores del Pueblo somos los funcionarios del Estado que estamos presentes en todas las audiencias públicas, que son una puesta en escena, pero así todo elegimos participar. Nuestra posición es que tiene que haber un límite al aumento de tarifas”, expuso. “En materia de gas, tema de la última audiencia pública, las distribuidoras volvieron a solicitar un aumento que va entre el 30% y el 48%, aplicable a partir de abril”, remarcó, y analizó: “Si bien somos conscientes que era necesaria una readecuación tarifaria, no creemos que durante los años en que no se produjo ese ajuste las empresas hayan perdido plata, y que lo que no se paga en tarifas se subsidiaba”.

En ese sentido, planteó que se debe “repensar una readecuación tarifaria”, pero entendió que no se puede “seguir sosteniendo cuadros tarifarios que produjeron aumentos del orden de un 1083%, eso no es razonable”. “Hoy, cuando las distribuidoras solicitan un aumento y el Estado lo otorga, dejan de lado el fallo de la Corte Suprema, que habla de razonabilidad, certeza y previsibilidad en la factura”, denunció.

Asimismo, Fernández comentó que, en la audiencia pública, “el presidente de Gas Natural Ban, la distribuidora de ese servicio en Escobar, planteo una tarifa plana y previsible, y en eso coincidimos, pero no estamos de acuerdo en la cifra”. “Él habló de 1300 pesos, y se ve que piensa en sueldos de un promedio de 30 mil pesos, porque solamente con esos ingresos se puede pensar en pagar 1300 pesos de gas. Y a eso hay que sumarle la luz, el agua y las subas en el transporte”, agregó.

“Si pretendemos que entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de los ingresos familiares sean destinados a pagar los servicios esenciales, vamos a entrar en el concepto de pobreza energética”, pronóstico, y adelantó que “va a ser común ver a pensionados, jubilados o asalariados con salarios mínimos con facturas de más de 2 mil pesos de gas que no van a poder pagar”. Para cerrar el tema, criticó a la tan mentada tarifa social, a la que definió como “ficticia”, en tanto alcanza a una parte muy pequeña del consumo de gas de los solicitantes.

Por otra parte, en cuanto al rol de la Defensoría del Pueblo de Escobar, su titular explicó que “si bien nacemos como un órgano de control, en este caso al Ejecutivo municipal, además somos un órgano de garantías de derecho”, razón por la cual “cualquier vulneración de derechos trae aparejada la intervención de la Defensoría”. En esa tónica, señaló que canalizan reclamos en materia de salud; y educación, “como el tema del cierre de escuelas”, aunque aclaró que “nuestra escuela isleña no está en el concepto de cierre sino en la idea de unir” cursos.” Estamos atentos a que no haya una vulneración del derecho a la educación de calidad”, remarcó.

“También tenemos el área de mediación comunitaria, un espacio que permite que los vecinos se acerquen, sin patrocinio jurídico y sin la intervención de un tercero que tome una decisión, para conversar sobre las problemáticas que tienen. La idea es que traten de deponer sus posturas y encontrar un punto de entendimiento”, prosiguió, y reveló que están “sumamente contentos con los resultados que da esto”.

Asimismo, destacó la campaña por el acceso al derecho a la identidad que encara la Defensoría. “Hemos detectado 180 casos de niños escobarenses no inscriptos al nacer y escolarizados. Son personas que no tienen documento, no porque lo extraviaron, sino porque no fueron inscriptos”, manifestó, y mencionó que “hasta los 12 años se puede solucionar este tema por vía administrativa, y después de los 12 años tenemos que hablar de un proceso judicial de inscripción de nacimiento”. “Ya tenemos realizados más de 300 juicios en ese sentido”, sintetizó.

Ante la consulta por la poca existencia de Defensorías en las comunas de la provincia de Buenos Aires, Rocío Fernández consideró que “se tiene desconocimiento al rol” del organismo. “No creo que intendentes o concejales tengan miedo”, aseguró, y llamó a “seguir trabajando para que se conozca nuestra tarea y cuál es el rol de un Defensor del Pueblo”.

De igual modo, reconoció que la Defensoría “es una institución relativamente nueva”, reconocida en la reforma constitucional del año 1994. No obstante, lamentó que en algunas provincias no haya ni Defensorías locales ni provinciales, como por ejemplo en Mendoza. “Nuestro rol, desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina, es ir motivando la figura”, aseveró, la integrante de ese organismo. Al mismo tiempo opinó que es un hecho muy grave la falta de designación de un Defensor del Pueblo nacional, situación que “pone en riesgo nuestra calificación internacional en materia de Derechos Humanos”.

Por último, respecto de su vinculación con el gobierno de Escobar, la funcionaria pública subrayó que “con el actual Departamento Ejecutivo tenemos buena comunicación, sobre todo en aéreas sensibles como Salud, Desarrollo Social, Niñez u Obras Públicas, lo que facilita y permite mejores gestiones”. “Hay una visión de mucho respeto para con la Defensoría con esta gestión y con la anterior también. Respetan nuestra autonomía y la posición que tomamos frente a determinados temas. Se consideran y se analizan las recomendaciones que realizamos, más allá de que la acepten o no”, afirmó.

“La Defensoría del Pueblo está instalada en la ciudadanía de Escobar, aunque queremos seguir creciendo”, añadió. “El año pasado nos hemos podido mudar al a nueva sede de la calle Estrada, un lugar que está en el centro y genera mayor accesibilidad. Este año estamos pensando en expandirnos y tener mayor presencia, con delegaciones, en las diferentes localidades de Escobar, ya que tenemos un territorio muy extenso, y es necesario que la Defensoría llegue al vecino”, enfatizó, y cerró: “No debemos perder de vista que somos un espacio donde, sin intermediarios, el vecino puede venir a decir lo que le pasa y nosotros darle un encuadre y alternativas, y lógicamente, si no es competencia nuestra, direccionar ese requerimiento al resorte que el Estado tenga en esa materia”.