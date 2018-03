A través del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, la histórica institución -con una matrícula de más de 2 mil alumnos- donde funcionan la EPB 40, la ESB 6 y el Instituto Superior de Formación Docente 117, será puesta en valor con arreglos integrales edilicios, hidráulicos y eléctricos. “Como no hubo respuesta de la Provincia y ya llegamos al inicio de clases sin las obras hechas, se las han pedido al Municipio”, manifestó la concejal Alicia Aparicio.

El Municipio de San Fernando sostiene el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales mediante el cual asiste a establecimientos educativos con graves necesidades edilicias. De cara al ciclo lectivo 2018, la Comuna lleva adelante obras en seis edificios del distrito donde funcionan las EPB 1, 3, 6 y 21; las ESB 12, 14 y 10; las EPA 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes 907 y 910. La inversión destinada asciende a más de 40 millones de pesos.

La concejal Alicia Aparicio dio detalle sobre más obras que tendrán lugar a partir de la ampliación del presupuesto en el área, aprobada en sesión extraordinaria por el Concejo Deliberante de San Fernando. La histórica Escuela Normal Superior Artigas también será puesta en valor. Allí funcionan la Escuela Primaria 40, la Escuela Secundaria 6 y el Instituto Superior de Formación Docente 117. Las demás obras aprobadas incluyen los establecimientos provinciales, donde funcionan las EPB 6, 9, 22 y 35; y las ESB 13 y 23.

“La responsabilidad directa no es del Municipio sino que se hace programado desde el año anterior con el programa, que en esta ocasión incluye a cinco establecimientos, el Jardín 907 y el 910; la Escuela 1, que cumple 200 años; y la Escuela 21. Se tiene que hacer durante el verano porque si no los niños pierden días de clases. El resto de las escuelas han seguido solicitando a través de las instituciones correspondientes a la Provincia. No hacemos nosotros el pedido, sino que son el Consejo Escolar y la Inspección de Enseñanza”, manifestó.

En este sentido, destacó que “como no hubo respuesta de la Provincia y ya llegamos al inicio de clases sin las obras hechas, se las han pedido al Municipio”. “Esta sesión extraordinaria tuvo como fin destinar fondos que estaban presupuestados para otros gastos, ya que entendimos que era prioritario”, añadió.

Corina Ramírez, concejal por el Frente Renovador, destacó que “una vez más esta gestión está haciéndose cargo de atribuciones y responsabilidades directas de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Infraestructura, directamente de la gobernadora que tiene a cargo las escuelas de San Fernando”.

“¿Por qué hago esta diferencia? Porque los sanfernandinos también somos bonaerenses, no estamos por fuera de la Provincia y también estamos haciendo un reclamo justo. Que la Provincia se haga cargo de la reparación, el mantenimiento, el uso y la dignidad de nuestras escuelas públicas. No en el marco de una necesidad que estamos inventando. En el marco de una necesidad que se viene arrastrando durante muchos años. Este gobierno tiene su tiempo ya en gestión, hablando de que la educación es importante pero debe actuar”, agregó.

Rodolfo Granedic, director de la ESB 6, señaló: “Nuestra escuela hace muchos años que tiene dos necesidades importantes no satisfechas, que son la calefacción y, una obra tal vez mucho más necesaria, que es la provisión de agua en los sanitarios de las dos plantas superiores. En este expediente entraron esas dos cuestiones y la verdad que vemos con mucha alegría el apoyo de todos los concejales. Se han preocupado por la realidad de todos los pibes”.

“Hay 1200 alumnos de nivel secundario, hay cerca de 1000 de alumnos de nivel superior, que comparte el edificio con nosotros, y tenemos más de 300 docentes que todos los días ingresan al establecimiento. Estamos muy agradecidos con las autoridades municipales de que hayan tomado la iniciativa con las autoridades del Consejo Escolar, que han escuchado nuestro insistente reclamos y a todos por habernos tenido la paciencia de escuchar y entender que si bien es un esfuerzo enorme, entendemos que es un presupuesto gigante porque el edificio es el más grande del distrito y es un monstruo”, detalló.

Y el director de la ESB 23, Miguel Ángel Enrique, expresó: “Estamos muy contentos de que se haya aprobado la obra que se está realizando en la escuela; es una obra que venía con bastante tiempo de demora y que generaba bastante conflicto, teníamos filtraciones constantes, por suerte ahora se van a poder resolver todas estas cuestiones que estaban pendientes hace varios años”.

En este sentido, lamentó la que “se viene tramitando en la Provincia hace tiempo y no hemos podido lograr que se resuelva el problema, pero la verdad es que el Municipio cada vez que vamos y pedimos, trata de encontrar el camino para poder dar respuesta a la comunidad de la escuela que necesita una solución”.