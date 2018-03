Al promediar la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la edil Alicia Aparicio habló con la prensa sobre el cierre de la escuela en el arroyo Caracoles determinado por el gobierno bonaerense. “Creo que la Provincia va a recapacitar y va a entender que se debe invertir en obras hidráulicas y no cerrar una escuela”, dijo la legisladora.

“Fue desacertada, y ellos mismo lo reconocieron, la decisión de cerrar las escuelas de islas. Y creemos que es desacertada la decisión de cerrar la escuela del arroyo Caracoles”, comenzó informando la concejal. “El problema es la falta de dragado, y eso es algo que venimos reclamando a Hidráulica provincial hace siete años”, remarcó. “Este gobierno puso voluntad, y en 2016 comenzaron los trabajos, pero se tienen maquinarias obsoletas por la desinversión de muchos años. Hay que hacer un nuevo contrato con una empresa y una inversión para dragar los 6 kilómetros del arroyo Caracoles”, agregó.

Sostuvo luego que “hace un año y medio que están ejecutando la draga y solo hicieron 450 metros”. “Nuestro planteo fue que si se distribuye a los chicos Hidráulica provincial asuma el compromiso de limpiar el arroyo para que vuelva a funcionar la escuela. Esto no se hizo y se decidió cerrar”, sentenció, e informó que “la falta de dragado del arroyo no solo afecta la escuela sino a todos los productores que se encuentran en esa zona, porque no pueden sacar su producción”.

“El Municipio no puede avalar ni el cierre de una escuela ni la quita de fuentes de trabajo a los vecinos”, afirmó Alicia Aparicio.” “Ya realizamos estos planteos ante la Provincia. Necesitamos el dragado, o el compromiso que se haga ese trabajo. No podemos pretender que en cada arroyo que falte dragado se cierren las escuelas, los hospitales o los establecimientos estatales existentes”, lanzó.

“Hay que hacer un esfuerzo para limpiar estos arroyos”, reclamó, y adelantó que “va a ser muy problemático ir a buscar a los chicos a los diferentes arroyos, porque muchos están tapados”. “Nos dicen que van a usar lanchas de bajo calado, pero la realidad es que es muy difícil entrar hasta con un bote salvavidas”, agregó.

“No queremos que los chicos queden sin escolaridad, ni que los productores pierdan su producción y lo poco que tienen y tengan que emigrar. No se puede abandonar a una comunidad. Es necesario que el dragado se haga, y nosotros lo hemos reclamado, a este gobierno y al otro. El dragado es algo que no se hace desde hace muchos años”, amplió la legisladora.

“Creo que la Provincia va a recapacitar y va a entender que se debe invertir en obras hidráulicas y no cerrar una escuela. Necesitamos es que se limpie el arroyo y los problemas se van a terminar. Es importante que se haga ese esfuerzo”, finalizó.