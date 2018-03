La mandataria bonaerense, flanqueda por el vicegobernador, Daniel Salvador- que presidió la Asamblea- y el titular de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, inauguró ayer el 146 período de sesiones ordinarias en el recinto de la Cámara baja, ante la presencia de legisladores, funcionarios provinciales, Intendentes y autoridades religiosas.

Al comienzo de su alocución expresó su agradecimiento “a todas las fuerzas políticas por el trabajo que hicieron desde la Legislatura, no solo sancionando el presupuesto sino también otros proyectos importantes que transmiten un valor mucho más profundo, devolverle a los bonaerenses la confianza en nosotros, sus representantes”.

Luego fue desgranando distintas iniciativas, como la que eliminó las jubilaciones de privilegio “incomprensiblemente sostenidas durante décadas en esta Provincia; la Ley de Declaraciones Juradas Públicas, que nos obliga a más de 25 mil funcionarios a explicar cada año cómo y de qué vivimos; y la reducción de cargos y gastos de la política”. “Todas estas leyes son cambios que no tienen vuelta atrás, no hay ventajas ni privilegios para nadie”, exclamó Vidal.

También agradeció a todos los intendentes, “porque sin importar el color político hicimos juntos obras con fondos provinciales en los 135 municipios, obras concretas que la gente puede disfrutar y ver”.

Expresó su gratitud al presidente, “porque una vez más estuvo al lado de los bonaerenses y nos apoyó desde el primer momento, en el reclamo por el Fondo del Conurbano”, y resaltó que “llevamos el reclamo al Congreso, a la Justicia, dialogamos con el presidente y los gobernadores, y en menos de dos años logramos firmar un acuerdo histórico que recupera el Fondo del Conurbano”. Aseguró que estos recursos “permitirán a los bonaerenses no volver a depender de nadie, nunca más”.

Posteriormente dirigió su mensaje a los habitantes de la provincia de Buenos Aires: “Sé que hacen e hicieron grandes esfuerzos, lo sé porque sigo estando en la calle, sigo estando en sus casas, en sus comedores, en sus guardias”.“Ese cambio que les prometimos empezó, está pasando”, afirmó con convicción, al tiempo que indicó: “Es una realidad y no porque lo diga yo en este discurso sino porque hay hechos concretos que lo demuestran”.

“Lo que estamos haciendo juntos es haber empezado a hacer posible lo imposible”, sentenció.

Fue lapidaria al sostener que en la Provincia de la maldita policía “hoy tenemos un jefe de la fuerza que denunció a su hermano y lo puso preso, tenemos más de 9 mil agentes apartados y más de 600 que por nuestras denuncias e investigaciones terminaron en la cárcel”. “En la provincia de La Salada, del Pata Medina y de Balcedo, hoy las causas judiciales avanzan”, subrayó.

“En la provincia donde el crédito hipotecario había desaparecido, en 2017 más de 33 mil familias tuvieron acceso al crédito para comprar su casa y 11 mil de esos créditos los dio el Banco Provincia”, precisó.

Detalló que en la provincia “llena de carteles de obras con anuncios que nunca se concretaban, hoy hay 1300 obras que empezamos y terminamos en dos años y para el final de la gestión van a ser 3200”. Y agregó: “No son solo números, son cloacas, agua potable, asfalto, defensas y canales para que no suba el agua, aulas y guardias de hospitales, pero sobre todo, son también trabajo para miles de bonaerenses que las construyen y son confianza para los que las reciben”.

“La confianza de que esta vez es en serio, las cinco cuencas más importantes de la Provincia están en obra, y así más de 11 millones de bonaerenses no van a sufrir más cada vez que llueve”, continuó.

También repasó la lucha de su gobierno contra el flagelo de las drogas: “En estos dos años le dimos pelea. Hicimos 48 mil operativos y decomisamos cifras históricas de dosis de droga, también derribamos 48 bunkers narcos”. Pero reconoció que con esto tampoco basta, “no alcanza con oficinas, ni con operativos, ni detenciones; para echar a los narcos de nuestros barrios más pobres hace falta mucho más que eso”.

Y esgrimió que esta preocupación también embarga al presidente, “por eso la Provincia va a sumarse a un plan de integración de barrios populares que el gobierno nacional está impulsando, así vamos a lograr que tengan acceso a servicios básicos como agua potable, cloacas y transporte público, y que puedan tener una vivienda en condiciones”.

Acto seguido, abordó la discusión sobre la situación de la educación en la Provincia. “No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite, y menos si tomamos que esa fecha es el comienzo de clases que pone de rehenes a los alumnos y que cada febrero hace que los padres sigan sufriendo la incertidumbre de no saber si van a empezar las clases a tiempo o no”.

“No se trata de si la paritaria se empezó a discutir en junio, en marzo o en noviembre del año anterior. Los maestros trabajan todo el año y no puede haber fecha límite”, puntualizó.

Fue manifiesta al señalar que el salario de los maestros “no puede perder poder adquisitivo, no lo hizo durante toda nuestra gestión, con y sin cláusula gatillo los salarios docentes y los de todos los trabajadores de la Provincia equipararon a la inflación en los últimos dos años”.

Y fue contundente al referirse a aquellos que tienen dudas sobre si la inflación va a ser superior al 15% que ofrece su gestión. Les digo que vamos a encontrar mecanismos para cuidar el poder adquisitivo de los docentes como lo hicimos en 2016 y 2017”, remarcó.

Y apeló al pragmatismo: “Claro que tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo, pero con una prioridad obvia, el centro de nuestro debate son nuestros alumnos, los chicos que van a la escuela”.

“Si ellos son lo más importante, empecemos por reconocer una realidad dolorosa y que nos interpela, y es que desde hace años cada vez más familias eligen la escuela privada, no la pública. Y no son las familias de mayores ingresos, porque las escuelas privadas que más crecen son las de cuotas más bajas”, lamentó.

Y frente al emplazamiento de los gremios docentes, se preguntó: “¿Por qué las universidades públicas tienen que hacer nivelación antes de empezar a dictar sus cursos regularmente? O ¿Por qué nuestra Escuela de Policía debe trabajar comprensión de textos antes de poder iniciar los cursos de capacitación necesaria? ¿No es evidente que muchos de nuestros chicos no están aprendiendo?”.

Consideró que el fondo de la discusión “es que no todo da lo mismo, que esforzarse, cumplir, aspirar a la excelencia tiene un valor distinto que no hacerlo, si los adultos no podemos ponernos de acuerdo sobre eso, no vamos a poder mejorar en nada la educación de nuestros chicos”.

La mandataria bonaerense bregó por la puesta en marcha de reformas: “Las tenemos que hacer ya, en esta línea se suma la propuesta de robótica desde primaria”.

Luego afirmó que la prioridad que marcan los bonaerenses desde hace años es la seguridad y al respecto comentó que “incorporamos más de 10.650 agentes con un nuevo modelo de entrenamiento y capacitación, aumentamos las exigencias para que tengan un mejor desempeño, empezamos a pelear contra la corrupción y la violencia institucional dentro de la fuerza, y compramos equipamiento y tecnología para que puedan hacer mejor su trabajo”.

“Iniciamos la Reforma del Sistema Penitenciario por primera vez en democracia- continuó- un tema con el que nadie se había animado con un punto de partida muy duro, saneamos la Cúpula Penitenciaria, pusimos cámaras y candados donde no había nada, ampliamos la inversión en nuevos espacios para aliviar el hacinamiento, mejoramos la provisión de comida y medicamentos”.

La corrupción en las distintas capas de los poderes provinciales ocupó un espacio sustancial en su discurso: “Hay fiscales acusados de complicidad con el narcotráfico o jueces que eran parte de las mafias que ya no están en el sistema judicial. Y hay también jueces y fiscales que fueron ejemplos silenciosos y valientes contra mafiosos con los que nadie se había animado antes. Pero necesitamos más avances”.

Hizo votos por una reforma en la Justicia “que nos haga volver a creer, que nos dé respuestas cuando más las necesitamos, que ponga en el centro al que fue víctima y no al victimario, por eso enviaremos a esta Legislatura proyectos de reforma de distintos códigos, y en particular, el Código Procesal Penal, es muy importante”.

También puso el foco en cómo se eligen los jueces de la Provincia. “El mérito, la trayectoria y la capacitación específica deben volver a ser un valor y no las relaciones políticas o judiciales”.

Utilizó los instantes finales de su alocución para dirigir su mirada hacia “los que no presionan por privilegios, ni salen en los diarios, ni consiguen reuniones con funcionarios, que no tienen representantes empresarios o gremiales que peleen por ellos”. “Son los que no tienen voz. Su única voz es votar cada dos años y no aflojar”, concluyó.

“Fue un discurso positivo y con mucha energía”

Al término de la asamblea, el vicegobernador y presidente del Senado, Daniel Salvador, destacó que el de la gobernadora María Eugenia Vidal “fue un discurso positivo y con mucha energía”, que renueva “las ganas de seguir trabajando con el compromiso de todos”.

“Resaltó las transformaciones de estos dos años, algunas de ellas profundas e importantísimas, y planteó todo aquello que se va a realizar este año. Creo que lo importante para todos los espacios es que también pidió un acompañamiento para continuar con reformas pendientes de hace muchos años que ya no pueden esperar”, expresó.