Por unanimidad, el Concejo Deliberante acompañó la ampliación del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales para incorporar refacciones en las EPB 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB 6, 13 y 23; y el ISFD 117. Y los concejales del Frente Renovador y Unidad Ciudadana pidieron que Provincia revierta el cierre de la Escuela 25 y el JIRIMM 1 del arroyo Caracoles. “No se puede avalar el cierre de escuela ni la falta de trabajo de nuestros vecinos”, sostuvo la concejal Alicia Aparicio.

En sesión extraordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando aprobó unánimemente otorgar al Departamento Ejecutivo los fondos para ampliar las refacciones y remodelaciones en escuelas del distrito, en el marco del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Durante la sesión convocada por temáticas de educación pública, se planteó la necesidad de que la Provincia de marcha atrás con el cierre de escuelas en el Delta.

La concejal por el Frente Renovador, Alicia Aparicio, explicó: “Vamos a intervenir por riesgo de inicio de las clases y a pedido del Consejo Escolar. La responsabilidad no es del Municipio. Se hace programado desde el año anterior que en esta ocasión incluye a 5 establecimientos, el Jardín 907 y el 910; la Escuela 1, que cumple 200 años; y la Escuela 21. Se tiene que hacer durante el verano porque si no los niños pierden días de clases”.

“El resto de las escuelas -agregó- han seguido solicitando a través de las instituciones correspondientes a la Provincia. No hacemos nosotros el pedido, sino el Consejo Escolar y la Inspección de Enseñanza. El consejo apenas recibió 600 mil pesos para las refacciones pero no alcanzan por los costos. Como no hubo respuesta de la Provincia y ya llegamos al inicio de clases sin las obras hechas, se las han pedido al Municipio. Esta sesión extraordinaria tuvo como fin destinar fondos que estaban presupuestados para otros gastos”.

Las obras aprobadas incluyen refacciones en cinco establecimientos provinciales, donde funcionan las EPB 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB 6, 13 y 23; y el ISFD 117. Serán realizadas a los largo del ciclo lectivo de este año.

Por otro lado, Aparicio se refirió a la determinación de Provincia de cerrar escuelas y jardines de infantes en el Delta de San Fernando. La decisión fue desacertada -consideró- y ellos mismo lo han reconocido. Y también son desacertados los cierres de los establecimientos de arroyo Caracoles. No es la sociabilización de los chicos, donde hay 14 chicos. El problema es la falta de dragado, que venimos pidiendo a hidráulica provincial hace 7 años”.

“Comenzaron a hacerlo en 2016 pero tienen maquinarias obsoletas, hace falta una inversión con privados para completar los 6 kilómetros que faltan dragar. Y no solamente impacta en los alumnos, sino en todos los productores de la zona que no pueden sacar su producción. El Municipio no puede avalar el cierre de escuela ni la falta de trabajo de nuestros vecinos”, completó la edil.

Ignacio Álvarez, concejal por Unidad Ciudadana, también hizo referencia a la problemática: “Desde ya se coló en la discusión el problema que tenemos en San Fernando, que es el cierre de la Escuela 25 en arroyo Caracoles. De vuelta vinimos a reclamar, al igual que se revió la decisión de los otros seis establecimientos que dijeron que realmente estaba mal cerrarlos y había que abrirlos. Le queremos decir a los sanfernandinos que la escuela de Caracoles, la primaria y el jardín está cerrada, necesitamos que el lunes esté abierta”.

Esta semana, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia comunicó que seis de los ocho establecimientos educativos “continuarán funcionado”. Son los Jardines de Infantes 919 de Paycarabí, 920 de arroyo Las Cañas y 904 de arroyo Felicarias; y las Escuelas 13 de Paycarabí, 19 de Las Cañas y 18 de Felicarias. Sin embargo, continúan los planes para dar clausura a la Escuela 25 y el JIRIMM 1 de arroyo Caracoles, debido a las condiciones de navegabilidad de los ríos del Delta.

El concejal por Cambiemos, Sebastián Salvador, señaló que “la medida que se tomó en su momento tenía el punto de vista pedagógico y educativo pero tal vez apresuradamente no se contempló la idiosincrasia de la problemática de la isla y en este sentido, como decíamos recién, el Gobierno Provincial escuchó los reclamos y avaló esta situación con lo cual dio marcha atrás y en todas, salvo en Caracoles, va a haber clase normalmente”. “En Caracoles -completó- si se trasladaron a arroyo Felicaria, pero no es lo que queremos por supuesto”.

La directora de la Escuela 25 de arroyo Caracoles, Amelia Torrilla, estuvo presente en la sesión y manifestó su angustia por la incertidumbre. “Nosotros todavía no sabemos nada, no nos han notificado ni informado todavía seguimos esperando porque ahora tenemos la escuela cerrada. No sabemos qué hacer con los alumnos ni qué informarles a las familias”, expresó.

Respecto a la explicación que ofreció la Provincia, aseveró que “en la draga en uno de los caminos de Caracoles, que es el acceso a la escuela, faltan 50 metros aproximadamente, que es 1 mes de trabajo y no 5 meses como plantean. Ahí podríamos volver a tener clases. Lo que queremos es poder tener la escuela abierta el 5 de marzo y que los chicos puedan asistir sin problemas”.