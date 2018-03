El área de Turismo del Municipio organizó una visita gratuita guiada al Observatorio Guillermo Espagnolo, que función en Infico. Se trata de un laboratorio astronómico único en zona norte, equipado con la última tecnología gracias al aporte económico de la Comuna. Los vecinos disfrutaron de una inolvidable noche de avistaje del firmamento estelar.

El Municipio de San Fernando, organiza actividades de calidad y accesibles para que los vecinos disfruten en su ciudad. Las opciones de Turismo incluyen recorridos por los puntos históricos del distrito, visitas al flamante cuartel de Bomberos; tours por el museo de la ciudad y la Quinta El Ombú, y muchas propuestas novedosas más, totalmente gratuitas para los sanfernandinos.

En esta ocasión, tuvo lugar una ‘noche de estrellas’ en el Observatorio Guillermo Espagnolo, que funciona en la Biblioteca Popular Leopoldo Murcho, en el Barrio Infico. La funcionario del área de Turismo, Nancy Orellana, señaló: “”Vamos a hacer hoy una visita por primera vez al Observatorio Guillermo Espagnolo, que esta acá en Infico y es el único con estas características que tenemos en zona norte. Cuenta con equipos de última generación. En nuestro país se está practicando mucho el astro turismo por lo que nos pareció interesante que todos los vecinos interesados en San Fernando puedan venir a visitar”.

“Pusimos un minibús -agregó- un pequeños cátering para agasajar a los participantes y nos acercamos al observatorio para una visita guiada. Nos ha quedado gente en lista de espera porque muchos se anotaron por lo que haremos otro tour. Desde acá se puede visualizar las constelaciones y la luna, estamos muy contentos por la gran recepción que hubo de esta propuesta”.

Destacó que “todo esto fue aportado por el Municipio, y contamos con cursos de astronomía gratuita a partir de abril en los que pueden ya pueden anotarse”.

Roberto Di Vincenzo, titular de la Biblioteca Popular Leopoldo Murcho, consideró que “es el único observatorio astronómico en San Fernando, con los mejores equipos y profesionales, y tenemos taller de astronomía todos los miércoles, de 19 a 21”.

“Viene gente de todo el conurbano -continuó- por tanto que se empiezan a interesar en esta ciencia. Nosotros hicimos la estructura con techo movediza y compramos el telescopio, todo gracias a subsidios del Municipio. El observatorio lleva el nombre del primer secretario de la institución, Guillermo Espagnolo”.

Vecinos de todas las edades participaron del original tour organizado por San Fernando. Raúl se acercó junto su hija y su sobrina. “Muy novedoso, no me imaginaba que acá había un laboratorio astronómico. Es muy interesante y me gustaría que este tipo de actividades se puedan divulgar a toda la comunidad. Ideal para un amplitud de edades desde los 5 a los 80 años, bárbaro”, expresó.

La pequeña Isabela observó por el telescopio y manifestó su fascinación. “Estuvo bueno y vimos la luna, me encantó”, dijo. Su prima, Candela, también celebró. “Vi la luna y me pareció bastante linda. Me voy re copada”, coincidió.

La sanfernandina Patricia sostuvo que “siempre uno anda buscando este tipo de cosas”, y recordó que “hace poco estuvimos en la Pampa de Leoncito viendo estrellas y al volver nos enteramos que teníamos algo similar en San Fernando, por lo que nos anotamos y nos vinimos”. Y su esposo, Francisco, opinó: “Muy buena propuesta, gente común que puede acceder a esta maravilla. Gracias a la intermediación del Municipio por hacer esto posible”.