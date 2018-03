El intendente de San Fernando se reunió con vecinos angustiados, padres de alumnos y auxiliares de los colegios en los arroyos Pay Carabí, Las Cañas y Felicarias. El diputado bonaerense Juan Andreotti lo acompañó en el recorrido y se refirió a las escuelas de arroyo Caracoles que Provincia sí quiere cerrar: “Son centros de integración, única institución del Estado presente, en donde se reúnen las familias. Plantean que la navegación tiene dificultades, pero la solución es dragar, no cerrar una escuela”.

Comunidades isleñas de San Fernando recibieron al intendente Luis Andreotti y el diputado bonaerense Juan Andreotti en el marco del reclamo que comparten para evitar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con el cierre de ocho escuelas isleñas. El jefe comunal y el legislador visitaron la Primaria 13 y Jardín 919 de arroyo Pay Carabí; la Primaria 18 y Jardín 904 de Felicarias; y la Primaria 19 y Jardín 920 de Las Cañas.

Según difundieron autoridades provinciales, estos establecimientos finalmente funcionarán al igual que en 2017 pero no así la Escuela 25 y JIRIMM 1 del arroyo Caracoles. Al respecto, el diputado Juan Andreotti opinó: “La medida que tomó la Provincia está muy equivocada y no fue consultada”.

“Estamos haciendo fuerza todos los vecinos de San Fernando, porque en este caso las escuelas son centros de integración, la única institución del Estado presente, lugar de referencia cuando hay algún problema y en donde se reúnen las familias”, continuó.

Debido a los pedidos del Municipio, el Concejo Deliberante de San Fernando, legisladores provinciales y nacionales, gremios y la comunidad isleña misma, la Dirección General de Cultura y Educación provincial difundió que dio marcha atrás con la decisión aunque cerrarían de todas formas la Escuela 25 por malas condiciones de navegabilidad.

“Estarían eliminando el futuro del Delta”, opinó Juan Andreotti sobre la medida. “¿Cómo se agrandaría la población si no tenemos a dónde mandar a estudiar a los chicos? Eso estamos pidiendo a la Provincia, que vuelvan a evaluar y lo revean. Plantean que la navegación en Caracoles tiene dificultades, pero la solución es dragar el arroyo, no cerrar una escuela. Si no se draga hoy, ese río va a quedar inhabilitado y los vecinos van a tener que irse”.

Los vecinos que estuvieron presentes en la recorrida del intendente y el diputado manifestaron su propio sentir al respecto de la situación de los colegios. Débora Bartana, de Pay Carabí, expresó: “La escuela es el vínculo entre los isleños, chicos y docentes, el nexo entre la comunidad y el territorio porque acá estamos muy aislados”.

“Los chicos muchas veces no tienen una segunda comida si no es en la escuela, por eso decimos que cumple otro rol que quienes nos gobiernan no están viendo. Cuando un vecino necesita ropa o mercadería, todo pasa por acá”, agregó y se refirió puntualmente al caso del arroyo Caracoles: “No podemos estar felices todavía. El gobierno dice que no puede llegar al dragado cuando faltan sólo 40 metros, es inhumano lo que hacen. Mintieron cuando dijeron que hay un solo alumno y nos siguen quitando espacios”.

Por su parte, Andrea Fernández comentó: “Mi hija viaja hasta acá en 15 o 20 minutos, pero querían llevarla a más de una hora y media de distancia o a otra de más de 2 horas. ¡Es una locura! ¿Cuándo van a estudiar los chicos así? Nos enteramos por las redes sociales que nuestros hijos ya pertenecían a otro colegio, no nos dejaron decidir”.

“Estamos muy agradecidos con el Municipio porque siempre estuvieron con nosotros apoyándonos, nos pusieron abogados para solicitar recursos de amparo y nos siguieron informando. Estamos muy conformes”, completó.

Alicia, abuela de un alumno, manifestó también: “Nos sentíamos desamparados con este atropello, fue muy doloroso. Dijimos que no íbamos a permitir que nos cierren el lugar a donde todos vinimos a compartir historia, a jugar con los chicos y hacer talleres. Que hayan venido habla muy bien del intendente. Nos han apoyado mucho, como los gremios y los vecinos. Le agradecemos muchísimo, no estamos solos”.

Y María, sensibilizada por el tema, coincidió: “La escuela está abierta a la comunidad, acá nos reunimos y hacemos festivales, colaboramos con la gente que necesita ropa o calzado, es un lugar que siempre está presente. Si la cierran, se muere todo”.

“Si dragan un pedacito de 40 metros, por más que reubiquen a esos chicos más lejos, ¿cómo los van a ir a buscar? Están mal informados, no conocen la isla”, criticó luego sobre los argumentos del gobierno provincial. A su vez, precisó: “Son alrededor de 100 chicos que iban a reubicar sin comunicarse con las familias ni notificar nada”.

En tanto, Élida confirmó lo que informó su vecina: “Mienten, hay muchos chicos y tienen que viajar más de una hora y media a una escuela que ya no tiene vacantes. Yo estoy muy conforme con el intendente Andreotti, que siempre apoyó al colegio y está con nosotros en esta lucha. Le pido a la gobernadora Vidal que dé las lanchas y permita que las docentes vengan a dar clases a sus alumnos”.

Algunos niños de Pay Carabí, alumnos de la Primaria 13, compartieron lo que piensan: “No quiero que cierren mi escuela porque es muy importante, somos más de 15 chicos y la usan mucho los vecinos, nos encontramos todos cuando hacemos fiestas”, dijo Abril. Y Ramiro, junto a ella, explicó: “Yo no quiero que cierren la escuela porque la amo, acá vinieron mis papás, está cerca de casa. Yo no quiero ir a otra”.