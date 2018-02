En el marco del la presentación de las obras de puesta en valor de la sede de Olivos del Registro de las Personas provincial, el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, habló sobre el comienzo de clases y la negociación paritaria con los docentes. Además, al referirse al cierre en el Delta sanfernandino, cruzó al intendente Luis Andreotti. “Él tiene una posición de defensa de los edificios escolares, y nosotros tenemos una postura de defensa de la educación de los chicos”, lanzó.

Primero, sobre el comienzo de clases, y sin acuerdo salarial con los maestros bonaerense, el funcionario reconoció que “tiene la esperanza” que el ciclo lectivo arranque en tiempo y forma. “Espero que la reunión del miércoles sirva para acercar las partes y llegar a un buen entendimiento. La Provincia siempre ha apostado a eso”, mencionó. “Le queremos decir, tanto a los docentes como a los padres, que siempre hemos respetado el sueldo del maestro y este año será igual”, agregó.

Asimismo, instó a “empezar a discutir cosas de fondo que son importantes”. “Hoy no discutimos salarios docentes en un contexto donde la educación pública bonaerense ha crecido, estamos haciéndolo en un contexto decreciente, en cantidad de alumnos y en calidad educativa, de la educación pública”, consideró. Y por último, dijo que “sería muy bueno que los gremios docentes muestren una actitud distinta y dejen que los chicos vayan al colegio”, prosiguió, y llamó a “que se siga discutiendo con clases y los chicos dentro del colegio”.

Por otra parte, Joaquín de la Torre habló del cierre de un buen número de escuelas rurales, medida que abarca también a ocho escuelas del Delta sanfernandino. “Todo eso está en revisión”, aseguró, y explicó que “la medida tiene que ver con que los recursos en el Estado siempre son finitos y uno tiene que dirigirlos a los lugares donde más y mejor efecto causen”. “Hay escuelas rurales que no tenían alumnos y si docentes. Nosotros tenemos que ubicar los recursos de manera tal que sirvan para mejorar la calidad de la educación de todos”, sentenció.

Consultado por el contacto con el intendente Luis Andreotti, indicó que habló con él y que el jefe comunal “tiene una posición de defensa de los edificios escolares, y nosotros tenemos una postura de defensa de la educación de los chicos”. “Estoy seguro que cuando nos podamos sentar con más tiempo seguramente nos pondremos de acuerdo, porque los dos tenemos una visión parecida y queremos lo mismo”.

Finalmente, respecto de la poca información sobre el tema que el gobierno bonaerense brindó, el ministro de María Eugenia Vidal declaró que no participó del proceso, “con lo cual no puedo decir si hubo más o menos dialogo con la comunidad educativa”. “Sé que la Provincia es dialoguista y que está dispuesta a escuchar, y no tengo por qué pensar que esta vez no haya habido dialogo”, cerró.