El intendente de Vicente López y el ministro de Gobierno provincial presentaron las obras de ampliación realizadas en el Registro Civil de Olivos. Allí, hablaron sobre el cierre de la sede de ese organismo en Munro. “Posiblemente coloquemos en alguna de las delegaciones del Municipio en el oeste un punto para tramitar documentos”, declaró, al respecto, el alcalde.

Esta mañana, el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, junto al ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, inauguró la puesta en valor de la delegación del Registro de las Personas ubicada en Olivos, donde también funciona un Centro Integral de Documentación.

Con el objetivo de proporcionar un ámbito que brinde una mayor comodidad y una prestación eficiente del servicio para los vecinos, el gobierno bonaerense trabajó en conjunto con la Comuna para llevar adelante la remodelación del espacio. Así, en el edificio se llevaron adelante tareas de reparación de frentes, paredes y tejados, además de habilitarse un sector en planta baja con boxes de atención al ciudadano, puestos de trabajo equipados, sanitarios, sala de matrimonio, sala de espera y un sector destinado al archivo de protocolos. Además, el espacio ahora cuenta instalaciones renovadas de electricidad, agua, cloacas y calefacción. En tanto, en la planta alta funcionan oficinas con completas instalaciones para los empleados.

Asimismo, a través de una intervención completa del edificio, se logró permitir la accesibilidad para personas con movilidad reducida, sumando rampas, barandas y baños habilitados para discapacitados.

Entre el Registro Civil de Olivos y el Centro Integral de Documentación se atiende un volumen de 38 mil trámites anuales, incluyendo, entre otros, inscripciones de nacimientos, matrimonios, documentos, certificaciones y expedición de partidas. A ellas dos, se suman las delegaciones de la Maternidad Santa Rosa y Villa Martelli, como parte de las oficinas del Registro de las Personas en el partido de Vicente López.

En diálogo con la prensa, el intendente remarcó que con estas obras se produce un “inmenso avance que tiene que ver con tramitar de manera rápida los documentos, poder hacer una partida de nacimiento y que esté digitalizada, e ir avanzando hacia dejar de lado el papel y usar lo digital como forma de archivo”. A su vez, mencionó que se trata de un “lugar querido donde mucha gente se casa y comienza una nueva historia de vida, y al que hoy da gusto entrar”.

“Desde que llegamos a la gestión -sostuvo- veníamos poniendo en notoriedad la necesidad de mejorar este lugar por donde pasan tantos vecinos y no lo lográbamos. Pero con la nueva gestión en Provincia pudimos poner en lista esta puesta en valor”. Y destacó a la figura de la gobernadora María Eugenia Vidal y su “inmenso compromiso de trabajar siempre codo a codo con los intendentes y nunca olvidarse de lo que necesita el vecino en el día a día”.

Por su parte, el ministro provincial se mostró orgulloso “porque este es el resultado del trabajo en equipo junto a los municipios, de manera estratégica y con previsibilidad”. “Buscamos estar cerca del vecino con servicios de calidad, que faciliten su día a día”, completó.

El cierre de la sede de Munro

En el marco de la presentación de las obras, ambos funcionarios se refirieron al cierre del Registro Civil de Munro, ocurrido en el día de ayer.

“Hace tiempo, desde el gobierno anterior, que esa sede no tenía equipamiento ni máquinas”, aseguró Jorge Macri, y dijo que “posiblemente coloquemos en alguna de las delegaciones del Municipio en el oeste un punto para tramitar documentos para que los vecinos no tengan que venir hasta Olivos”. No obstante, consideró que, para los vecinos de Munro, “es cómodo ir hasta la estación Aristóbulo del Valle”, donde también hay una oficina para tramitar el documento.

“Esta sede -Olivos- hoy tiene una capacidad mucho mayor para atender vecinos que antes”, prosiguió, y añadió: “No se trata solamente de tener oficinas abiertas sino atender bien, incorporar tecnología y facilitar los trámites. Por eso el cierre no lo vivimos como una perdida sino como una transformación que le va a dar mejor atención al vecino”.

A su turno, Joaquín de la Torre adelantó que en los próximos 30 días funcionará un puesto para hacer documentos en el oeste, y mencionó que “parte de la transformación que encaramos es abrir delegaciones nuevas, y al final de ese proceso vamos a tener 300 sedes nuevas”. “Algunas van a dejar de existir, pero va a haber nuevas delegaciones en los hospitales, que es donde podemos atacar el problema de la indocumentación”, remarcó, y aclaró que en los nosocomios ya se efectúan inscripciones en el Registro de las Personas por cada nacimiento aunque los padres no concurran a la oficina. “Con la constancia de parto ya se hace una preinscripción con numero de documento, esperando que después los padres vuelvan a terminar el trámite”, informó.

“Queremos eliminar la indocumentación, un tema que -el gobierno anterior- escondía debajo de la alfombra”, lanzó. Y en ese sentido, afirmó: “Estamos viendo donde poner el equipamiento para llegar con mejor calidad a la gente, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Al final del proceso vamos a tener el doble de delegaciones, pero en el lugar que corresponde”.