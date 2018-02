Con la presencia del intendente Luis Andreotti, funcionarios municipales, concejales y miembros del Consejo Escolar y docentes se realizó una actividad de difusión y recolección de firmas para que la gobernadora Vidal deje sin efecto el proyecto de cierre de ocho establecimientos escolares isleños. “Creo que habrá una política de retracción que -si prevalece el sentido común- vamos a poder conseguir que todas las escuelas isleñas sigan funcionando”, dijo el jefe comunal.

En oposición a la decisión del gobierno provincial de cerrar ocho establecimientos educativos ubicados en las islas, el Municipio de San Fernando con el apoyo del Municipio de Tigre llevó a cabo en la Estación Fluvial una actividad de concientización y recolección de firmas para conseguir que esta posibilidad sea descartada.

El intendente Luis Andreotti, quien desde temprano se hizo presente, expresó: “Estamos con concejales, consejeros escolares y funcionarios del Municipio, manifestando nuestra preocupación por la problemática del cierre de cuatro jardines de infantes y cuatro escuelas iniciales en base al desconocimiento del Delta de San Fernando, que tiene 900 kilómetros cuadrados, el 40 por ciento de la superficie de todo el Delta de la provincia de Buenos Aires. Para sus 3 mil habitantes, que nos cierren cuatro escuelas y cuatro jardines es muy perjudicial no sólo para el sistema de educación, sino también el de convivencia y productivo. Creo que esta medida se decidió con un alto grado de desconocimiento e inconsultamente”.

“A la Estación Fluvial vienen muchos vecinos del Delta y turistas, por eso vinimos a conversar con ellos y mostrarles cuál es el problema, nuestras inquietudes y que es lo que necesitamos para el Delta”, finalizó Andreotti.

En tanto, Pablo peredo, Presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, agregó: “Estamos desde temprano hablando con turistas y vecinos de San Fernando, Tigre, y de la Ciudad de Buenos Aires, visibilizando el grave conflicto que se suscitó con la trasnochada idea de cerrar ocho establecimientos escolares de Islas, dejando a San Fernando y a 250 kilómetros cuadrados de su sección de Islas sin presencia del Estado provincial”.

Peredo destacó el conocimiento del problema por parte de muchos vecinos y turistas que embarcan, que llevaban su propio cartelito para sacarse una foto en su actividad recreativa y subirla a las redes. “Los que iban a embarcar venían con la intención de a hacer una acción propia, así que lo único que hicimos fue complementar lo espontáneo, poniendo un pasacalle en rechazo al cierre de las escuelas”, dijo.

“Vinieron todos los consejeros escolares, el bloque de concejales del Frente Renovador, el secretario de Gobierno, Luis Freitas, docentes de San Fernando que nos acompañan, sumados al presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Rodrigo Molinos, junto a sus concejales que nos vinieron a apoyar, y presentaron un proyecto para que sea tratado en la apertura de sesiones en repudio al cierre”, finalizó Peredo.

La concejal Corina Ramírez expresó también: “Estuvimos toda la semana medida tras medida, acciones tras acciones acompañando a los docentes y a la comunidad isleña. Esta es una más, Es muy importante para nosotros que la gente sepa de qué estamos hablando y que estamos defendiendo la continuidad de las escuelas públicas de la isla, que hoy es prioridad para el distrito de San Fernando, la comunidad educativa, los docentes y quienes estamos gobernando”.

Silvia Plot, directora de la Escuela 13 de Paycarabí, afirmó que los docentes como las familias y la comunidad isleña se oponen a la medida. “El gobierno dice que hay escuelas que no tienen alumnos, y otras sólo uno, y por eso no se pueden sostener. Esto es mentira, ya que estamos hablando de más de 100 alumnos de las escuelas y jardines afectados; no hay un solo alumno por escuela. Los vecinos están firmando por el no al cierre de las escuelas. Preguntan mucho, están muy preocupados”.

Mariana Mancuso, docente de la Técnica 1 de Paraná Miní, manifestó su gran enojo, pena y tristeza porque los docentes de Islas saben lo que significa la escuela isleña para los chicos y la comunidad, como centro de socialización, además de aprendizaje, donde la familia comparte la vida con los docentes. “Esto tiene que volver atrás inmediatamente; les pedimos a la comunidad que lo comparta, sea isleño o no, porque esto es una causa de todos. Tenemos que hacerle entender a la gobernadora Vidal, a Macri y al ministro de Educación de la provincia, Sánchez Zinny, que es una injusticia lo que quieren hacer, porque alejando a los chicos de la escuela pública dejan de garantizar el derecho a la educación”.

Entre los vecinos que se acercaron a firmar, Norberto, que vive hace 68 años en Rincón de Milberg, expresó: “Es una barbaridad que no se justifica, y no le deja alternativa a los chicos para que estudien. Las escuelas deben existir en toda la Argentina, si no ¿Qué futuro va a haber para los chicos? Tendrían que hacer más escuelas y menos estadios de fútbol, que para eso hay plata, pero para las escuelas no”.

Marcos, vecino de San Fernando, opinó: “Estuve viendo las repercusiones de la noticia esta semana en las redes sociales, y estoy acá apoyando con mi firma para que no se cierren las escuelas de islas. Me parece muy feo, me cae muy mal, porque he visto chicos llorando, y a sus maestras. No sé a qué quieren llegar con todo esto”.

María, de la Ciudad de Buenos Aires, agregó: “Vine a propósito para acompañar. No estoy de acuerdo con que se cierren las escuelas de islas; está mal. Se dijo hace un tiempo que todos los niños tienen que tener las mismas posibilidades, y no entiendo por qué cierran las escuelas”.

Y Alejandro, de Rosario, provincia de Santa Fe, dijo: “Es lamentable esta situación, y es peor por el concepto que implica: lo que no reditúa económicamente se cierra, dejando desamparada a mucha gente. El Estado está concebido para ayudar a los menos favorecidos. Esto implica una política que no sabemos hasta dónde llega, que es lo más preocupante”.

Finalmente, Stella Maris, vecina de Morón, destacó: “Me parece una cosa de locos, un desastre, inhumano, porque no están contemplando a los chicos, y lo único que le importa a este gobierno es seguir recortando. No les importa el arraigo de los pibes, lo que sufren y van a sufrir, sabiendo todo lo que se viene”. Y su compañera Estela, también docente, agregó: “Me solidarizo con los compañeros de San Fernando y Tigre. Estamos consternados con lo que está sucediendo, porque este gobierno prioriza intereses propios, dejando de lado lo que prometió: una educación inclusiva y de calidad”.