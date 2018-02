El ex intendente de San Martín y miembro de la mesa local de Cambiemos, Carlos ‘Tato’ Brown, se refirió a la relación del gobierno de María Eugenia Vidal con la administración de Gabriel Katopodis. “La Municipalidad recibe una cantidad de aportes y después se adjudica obras”, manifestó. Criticas a las políticas fiscales e impositivas del gobierno nacional y la falta de controles de precios.

“El gobierno siempre tiene que hacer oídos a los reclamos de la gente, y lo está haciendo”, sostuvo el dirigente tras las marchas organizadas por gremios y partidos opositores días atrás, pero consideró que a veces “los reclamos exceden las posibilidades”.

“El gran problema de la Argentina es el tamaño del Estado, su ineficiencia y el déficit que esto produce en la estructura económica”, señaló, mientras aseguró que sectores como la industria, el comercio y el agro “están perjudicados por cuestiones impositivas de la Nación, las provincias y los municipios, socios que se quedan con más de la mitad de las ganancias por los productos que se venden”.

Consultado sobre los beneficios fiscales que reciben las grandes empresas y el sector agropecuario por parte del gobierno macrista, Carlos Brown afirmó que “las retenciones fueron un acto de injusticia que cometió el kirchnerismo sobre un escenario positivo que tenía en su momento el sector, pero hoy los commodities bajaron considerablemente”, sumado a las tasas municipales “que absorben sin prestar servicio y quedándose con los beneficios del sector agropecuario”.

Según el ex diputado, “no se puede hacer un ajuste virulento que termine dejando en la calle a un millón de empleados, ni cortar con cuestiones que la gente necesita, por lo que hay que ir con un gradualismo, que es lo que el gobierno está haciendo”, y esto, tiene como consecuencia, dijo, “el alza de tarifas que perturba a la gente y la suba de precios de los alimentos”.

Para el titular del Movimiento Productivo Argentino resolver la situación deficitaria del país “va a necesitar también comprensión de la gente, porque es consecuencia de muchos años en los que se pensó en el Estado como un organismo todopoderoso”.

Carlos Brown sostuvo que son ejemplo de estados deficitarios los grandes municipios bonaerenses, “los que salvo alguna excepción son cestos de basura abiertos, con grandes niveles de ineficiencia en salud, educación y seguridad, y con una cantidad de personal que excede lo considerado valido para su funcionamiento”.

El político reclamó una mayor defensa del sector productivo, y destacó la necesidad de controlar “por qué un producto en el Mercado Central vale 2 pesos, y a 10 kilómetros de distancia vale 20 pesos. ¿Cuál es el costo diferenciado que lo incrementa diez veces?”, se preguntó.

“Sin entrar en el juego de Guillermo Moreno, que con el revolver arriba de la mesa no resolvía nada, hay que indagar sobre los costos operativos de las grandes empresas”, reiteró.

La falta de una oposición fuerte, al gobierno “le hace más fácil las cosas”, ante distintos errores, dijo. “Qué salida nos pueda dar Cristina (Kirchner) si en doce años, junto al marido, no resolvieron nada si no que perjudicaron a la Argentina”, exclamó el ex ministro bonaerense.

“El gobierno sigue siendo una alternativa, lo que no quita que digamos que no pasa nada”, exclamó Brown, mientras reiteró la necesidad de no delegar al libre mercado el costo de los alimentos, porque “en el sobreprecio no gana el productor, si no el intermediario”.

En otro orden, sobre la relación de los gobiernos nacional y provincial para con San Martín, que a diferencia de comunas de la misma línea de Cambiemos no recibe obra pública de magnitud, el ex intendente dijo que “la Provincia está acompañando a todos los municipios, y hay que ver con qué plata se van a hacer los bajopuentes de Villa Ballester o Chilavert; el Hospital Diego Thompson, que se va a finalizar con dinero provincial; y la Ruta 8, que también se continuará con recursos bonaerenses”.

“La Municipalidad recibe una cantidad de aportes y después se adjudica obras”, denunció Carlos Brown, y consideró que María Eugenia Vidal tiene “un cierto afecto” por Gabriel Katopodis, y por tal motivo su gobierno “lo va a acompañar”.

En 2019, “el que quiera ganarle a Katopodis lo tiene que hacer con propuestas y no dinamitando su acción de gobierno, porque eso nos perjudica a todos”, sostuvo hombre del Partido Fe. “Hay que querer ser intendente para ganar y hacer una buena gestión”, finalizó en un claro mensaje a sectores de Cambiemos.