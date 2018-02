A raíz de las necesidades planteadas por la comunidad educativa ante el Consejo Escolar, el Municipio decidió intervenir para dar solución a problemáticas urgentes en lo edilicio. De esta manera, la Escuela 6 se suma a los cinco establecimientos educativos que actualmente pone en valor la Comuna con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales.

Desde el comienzo de la gestión del intendente de San Fernando, Luis Andreotti, el Municipio sostiene el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales para asistir las necesidades urgentes de los establecimientos educativos bonaerenses. La inversión se destina hacia la puesta en valor de la infraestructura edilicia, pintura integral, juegos de patio, equipamiento, materiales y mobiliario escolar.

A raíz de las graves problemáticas edilicias en la Escuela 6 que padres y docentes plantearon ante el Consejo Escolar de San Fernando, el Municipio de San Fernando determinó asistir en las refacciones del establecimiento.

Isabel Dumas, la directora general de Mantenimiento y Obras Municipales, señaló: “Hace una semana el intendente nos pidió que vengamos a ver algunas cosas que habían surgido de parte de padres y de Consejo Escolar en esta escuela y al llegar nos encontramos con problemáticas bastante importantes”.

“Puertas que no cerraban, puertas de acceso al colegio con vidrios a la altura de las manos de los chicos, muchos problemas con las palomas que entran por todos lados, aulas con deficiencias de revoque y pintura, filtraciones en toda la cubierta, los tanques eran de fibrocemento y no tenían tapa con lo cual el agua no es potable y los chicos toman de la canilla”, detalló la funcionaria.

En este sentido, señaló que “en las dos semanas que quedan, se van a hacer básicamente las cosas que hacen a la seguridad de los chicos y a la salud”. “Estamos arreglando esas cosas empezando por los más chiquitos de 1°, 2° y 3° grado, para que por lo menos el primer día tengan el colegio un poquito mejor”, añadió.

La vicedirectora de la Escuela 6, María Rosa Feijó, sostuvo que “el pedido llegó al ver tanta falencias en la escuela, y fue un pedido de los docentes y de los papás, empezamos con una nota y llamados por teléfono durante todo enero”.

“Era muy triste ver la escuela -lamentó- y pensar en que los chicos tenían que entrar acá dolía el pecho. Con más énfasis empezamos a movernos y nos dieron una muy buena noticia y era que nos iban a escuchar y nos escucharon. Arrancaron directamente trabajando. Estoy más que agradecida, muy emocionada. Se ve que el Municipio se está moviendo con todo”.

Actualmente San Fernando está llevando adelante obras de renovación y puesta en valor en cinco edificios. La Escuela 1, donde también funcionan la Secundaria 12 y de Adultos 701; la 3, también Secundaria 14 y de Adultos 708; la 21, que incluye la Secundaria 10 y de Adultos 702; y los Jardines de Infantes 907 y 910.

Isabel Dumas concluyó: “Esta escuela entra en el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Dentro de nuestro calendario de trabajo, es una de las escuelas a la que nos vamos a dedicar este año y tratar de ir haciendo lo que se pueda con los chicos adentro, para que no pierdan clases”.