Hoy se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante por el nuevo Código de Planeamiento Urbano. “Este Código es un manual de procedimiento para la expansión del negocio inmobiliario y no una propuesta a futuro para los pilarenses”, sentenció Federico Achával. “Lo que quieren no es cumplir el sueño de los pilarenses sino el suyo propio”, dijo el concejal, que junto a Santiago Laurent, Lizzie Wanger, Juan Pablo Roldán, Silvio Rodríguez y Nicolás Tabarez votó en contra del proyecto.

“Dudo que avalar la instalación de termoeléctricas sea el sueño que los vecinos de Villa Rosa tienen para su barrio. No creo tampoco que la opinión de los vecinos de Irizar sea poner más industrias al lado de sus casas o, como el código muestra en sus mapas, que se quiera que el nuevo centro de Pilar se instale alrededor del kilómetro 50 de la Panamericana”, enumeró Achával. Y agregó: “Una vez más el Gobierno Municipal engaña a su pueblo. No se entiende cómo este código va a mejorarle la calidad de vida a los vecinos, pero sí queda claro que gracias a él van a poder decirle a los inversores inmobiliarios adónde poner su dinero para enriquecerse más”.

En ese sentido Santiago Laurent, dijo: “Nosotros creemos que el foco del desarrollo de Pilar tiene que estar en los centros urbanos que son los que hoy están amenazados. Pero este Código no da respuesta a los temas de ordenamiento, infraestructura y de acceso a los servicios que necesitamos resolver. No se plantean soluciones para revitalizar el centro de Pilar, para reactivar al comercio local o para solucionar los problemas de tránsito en las localidades”. Por su parte, Juan Pablo Roldán se sumó diciendo que “teníamos el desafío de darle a Pilar una actualización pero principalmente de responder a sus problemáticas básicas. Nos hubiera gustado que se abrieran las puertas para debatir eso y no cuánta gente se va a meter en un barrio o en otro”.

“Imponen una sesión, imponen un modelo de desarrollo que no es el que los pilarenses quieren para Pilar y por no escuchar a los vecinos lo que terminan promoviendo es un Pilar fragmentado”, remarcó Achával. Y agregó: “Nosotros queremos que el crecimiento de Pilar se dé respetando la identidad de las localidades y de los vecinos que eligieron Pilar como su lugar para vivir hoy, en los próximos 50 años y por muchos años más”.