El cuerpo legislativo aprobó con amplia mayoría la ordenanza que plantea a la Provincia que rectifique su decisión de cerrar los jardines y escuelas en la zona del Delta, medida que afecta a 106 alumnos. Los concejales de Cambiemos no acompañaron. “Pedimos a la gobernadora, al vicegobernador y al subsecretario de Asuntos Municipales que no nos sometan a que la isla se despueble, porque le vamos quitando posibilidades a esa gente”, manifestó la concejal Alicia Aparicio.

La Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección de Inspección General determinaron hace días, y unilateralmente, el “cierre temporal” de escuelas de la zona insular de San Fernando. Se trata de los jardines 919 de Paycarabí, 920 de arroyo Las Cañas, y 904 de arroyo Felicarias; el JIRIMM 1 de arroyo Caracoles; y las escuelas 13 de Paycarabí, 19 de Las Cañas, 18 de Felicarias y 25 de arroyo Caracoles.

Ante este escenario, el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando, por amplia mayoría, pronunció su repudio a la determinación del órgano bonaerense y solicitó que la misma sea rectificada de cara al inminente inicio del ciclo lectivo. La sesión extraordinaria en la que se trató el tema, fue por momentos muy intensa, ya que desde las barras, los gremios y vecinos presentes expresaron varias veces, y a viva voz, su descontento con la decisión de la Provincia.

El debate lo abrió la concejal Alicia Aparicio. “Hoy es un día de tristeza para los sanfernandinos y realmente no entendemos la medida. Queremos que no se despueble a las islas”. “No entendemos porque dejan a los chicos sin asistencia educativa”, se preguntó, y recordó que “las escuelas rurales se crearon, precisamente, para poder llegar con el derecho a educarse a aunque sea dos o tres niños”. “Ahora los chicos van a tener que viajar más de dos horas hasta los nuevos establecimientos”, denunció, y habló de un amplio radio en la zona insular en el que “no va a haber ningún servicio educativo”.

“Este cierre y esto que hoy tratamos ha sido inconsulto totalmente. El intendente no ha sido consultado, nos enteramos por papás que vinieron angustiados al Municipio”, aseguró. Contó luego que “a través de la Secretaría de Educación del Municipio, enviamos a la Dirección de Inspección General una nota pidiendo la información oficial que no tuvimos, y que seguimos sin tener”. “En el distrito viven el vicegobernador, el subsecretario de Asuntos Municipales, el director provincial de Islas y los concejales de Cambiemos. Necesitamos saber los motivos de esta decisión inconsulta”, lanzó.

“Pedimos a la gobernadora, al vicegobernador y al subsecretario de Asuntos Municipales Alex Campbell que nos escuchen a nosotros, a la isla, y que no nos sometan a que el Delta se despueble, porque sacar una escuela es quitar posibilidades a la gente”, completó la edil del Frente Renovador. “El Estado tiene que estar presente en los lugares de mayor vulnerabilidad social, y las islas son un lugar muy vulnerable. En el Delta la principal presencia del Estado son las escuelas, y los vecinos las necesitan”, finalizó.

Seguidamente, desde Unidad Ciudadana, Paula Guevara, afirmó: “Repudiamos fuertemente la medida tomada por el gobierno provincial que una vez vuelve a ajustar en la educación pública. Mintieron cuando dijeron que los chicos son la prioridad. Vamos a luchar hasta que el entiendan que las escuelas no se cierran, se abren”. Su compañera de bloque, Josefina Passo, dijo verse sensibilizada por el tema “porque soy docente, por la pasión que ponen esos maestros de islas, por los chicos y por los padres”. Respecto del cierre de las instituciones dijo que se trata de “una medida arbitraria, ilegal e inconsulta”. “No puedo entender esta decisión de absoluta gravedad, justificada en la frase optimización de recursos. El ajuste no puede darse en las escuelas públicas”, añadió.

También desde el kirchnerismo, Ignacio Álvarez, consideró que “claramente esta medida está cercenando el derecho a la educación de los chicos isleños”, y aclaró que para tomarla “se han transgredido todos los procedimientos necesarios para tomar una decisión de este tipo, y estamos hablando de cerrar escuelas que en algunos casos tienen más de cien años”. “No hay ningún fundamento para esto. Se dice que es un cierre temporal, pero no hay detalles de un plan de obras o un proyecto pedagógico para ampliar la matricula. Esto es un claro ajuste del gobierno de Cambiemos, que empezó en la educación y como cascada va a llegar a otros sectores”, enfatizó.

A su turno, Pablo Peredo, del Frente Renovador, chicaneó: “Hasta hoy no hemos escuchado ninguna respuesta por parte del gobierno provincial, por eso es que queremos escuchar a los concejales de Cambiemos”. Opinó además que “optimización de recursos es una forma elegante de decir que buscan abaratar costos”. “Van a dejar 250 kilómetros cuadrados sin ninguna presencia del Estado. En esa zona la única referencia del Estado va a ser el Centro de Salud municipal. Las personas que viven ahí, unas 40 familias, van a quedar aisladas”, sentenció.

Una tarea difícil tuvo la concejal de Cambiemos, Agustina Ciarletta, encargada de defender la medida del gobierno bonaerense. “Hemos pedido un informe a la provincia de Buenos Aires preguntando los fundamentos de la medida, y surge de esa informe que hay un promedio de 4 alumnos por establecimientos, y que la cantidad de alumnos o solamente es poca sino que continúa bajando”, reveló. “Ponemos en primer lugar la educación de los chicos, por eso queremos darle la opción de que vayan al colegio con 15 compañeros más. A partir de ahora el chico va a poder ir al jardín, a la primeria y a la secundaria en el mismo lugar”, añadió.

“No vamos a dejar a ningún chico sin escuela”, declaró, y manifestó: “Considero que una escuela vale por un alumno, pero si tenemos la opción de que ese chico pueda asistir a clases con compañeros de la misma edad, abrámonos a esa posibilidad. Señaló también que pidieron que “los lugares en donde hay escuelas se mantengan abiertos como lugares de esparcimiento, donde puedan continuar dictándose talleres municipales”. “Propongo que el gobierno provincial y el Municipio trabajen juntos para fomentar la vida en la islas de San Fernando”, finalizó.

“¿Por qué Cambiemos tiene un informe de la Provincia y no el Municipio o los docentes?”, reclamó, desde Unidad Ciudadana, Matías Molle. “Hablan de darles opciones a los chicos, pero si cerramos una escuela no estamos dando ninguna opción, los estamos obligando a que vayan a otra escuela”, criticó. “Este no es un problema de matrícula, es un problema de matriz ideológica, de la visión del Estado que tienen”, sostuvo, y expresó: “Le pedimos a la gobernadora que dé marcha atrás con esta decisión”.

El debate lo cerró la massista Corina Ramírez. “Fue la peor explicación que nos pudo haber dado”, aseveró, y remarcó: “Para Cambiemos hay población en las islas cuando buscan votos, pero están despobladas cuando hay que mantener abierta una escuela. Ya cerraron ocho de una y van por más”. Asimismo, les pidió a los ediles referenciados en el gobierno provincial que convoquen al diálogo y se pregunto si “no querrán hacer de las islas un gran negocio”.

El expediente fue aprobado con 15 votos positivos, a cargo de los concejales del Frente Renovador y los de Unidad Ciudadana. Los 4 legisladores de Cambiemos votaron en contra. El edil Alex Campbell, también subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, no estuvo presente.

Entre el público presente estuvieron, la diputada nacional kirchnerista, Laura Alonso; el diputado provincial massista, Juan Andreotti; y todo el cuerpo de consejeros escolares sanfernandinos.