El viernes 23 de febrero a las 19 horas en la “Sede Cultural Alberto Olmedo” (Av. Rivadavia 12602, frente a la estación de Ciudadela) se inaugurará la muestra fotográfica “Ju5t1cia – Parir la lucha… Nacer del dolor”. Entrada libre y gratuita.

La muestra tiene imágenes realizadas por el grupo “Fotógrafos con causa” y fue declarada de interés municipal por el intendente Diego Valenzuela. El Café Cultural tendrá lugar el jueves 15 de marzo a las 18 horas. Los esperamos a todos.

Al cumplirse 6 años de la tragedia ferroviaria ocurrida el fatídico 22 de febrero de 2012, la Municipalidad de Tres de Febrero inaugura la muestra fotográfica “JU5T1CIA – Parir la lucha… nacer del dolor” en la Sede Cultural Ciudadela, ubicada en el trayecto del Ferrocarril Sarmiento, línea en la cual se produjo el luctuoso suceso.

Los registros fotográficos responden a la titularidad del colectivo Fotógrafos con causa y son testimonios visuales destinados a la conservación de la memoria, la interpelación de la reflexión y la generación de conciencia social acerca de la relación Estado, corrupción y muerte.

El mes de febrero, curiosamente, resulta el denominador común de las tres principales tragedias ferroviarias de nuestro país: Benavídez el 1/2/1970 con 236 muertos, Sa Pereira el 25/2/1978 que registró 55 fallecidos, y Once con 51 lamentables pérdidas de vidas humanas. No obstante, allí terminan las coincidencias, puesto que los dos primeros siniestros se debieron a lo conocido como ”falla humana” y en el caso de la Tragedia de Once, si bien aún resta la firmeza de condenas por parte de la Justicia, la lucha de los familiares de las víctimas se ha concentrado en la implacable cadena de corrupción que derivó en el fatal accidente.

Así lo confirmó el Tribunal Tribunal Oral Nro. 2 que casi cuatro años después de la tragedia condenó al concesionario privado y a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de aquel entonces. Sin embargo, en la actualidad no hay presos por esta causa y la misma se halla a la espera de resolución en la órbita de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

Con “JU5T1CIA – Parir la lucha… nacer del dolor”, continúa la larga marcha de personas dignas, quienes bien saben que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y aquí están ellos, firmes, y nosotros a la par.