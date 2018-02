Acuña, triunviro de la CGT Morón y concejal del Frente Renovador de Ituzaingó, conversó con SMnoticias a días de la marcha convocada por Camioneros para el 21 de febrero y respaldada por distintos espacios gremiales contra las medidas políticas y económicas del gobierno de Mauricio Macri.

“Los reclamos de la marcha tienen que ver con la situación económica y las medidas que ha tomado el gobierno desde que asumió el poder, las que han sido favorables solo a un sector de la sociedad”, comentó el dirigente del oeste bonaerense.

“Le piden esfuerzos a la clase trabajadora, al pequeño y mediano comerciante, los que más vienen sufriendo las políticas de Mauricio Macri”, manifestó Acuña, y en cuanto a las diferencias gremiales, indicó que si bien toda la CGT había impulsado la movilización, “en un reclamo por lo que le cuesta el día a día al trabajador y su familia, lamentablemente por disputas entre dirigentes, ese reclamo se fue desvirtuando”.

Asimismo, el referente aclaró que no quieren una confrontación política, “queremos que los gobernantes sepan qué es lo que nos plantean los trabajadores, sin ninguna intención de que al gobierno le vaya mal”, enfatizó.

“La pelea politica la daremos desde la militancia, desde la confrontación de ideas y que eso lleve a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó el también concejal, quien consideró necesario que Cambiemos corrija el rumbo de su gestión.

Frente a los embates judiciales contra representantes sindicales y las consecuencias en la opinión pública, Acuña entiende que “las personas que no están representadas por un gremio se pueden dejar llevar por los cantos de sirenas de quienes dicen llamarse periodistas y en realidad son voceros de funcionarios de turno”.

“Hay un ataque al conjunto del sindicalismo, porque hombres buenos y hombres malos hay en todos los estamentos: política, justicia, en los medios, y también en los sindicatos, pero lo malo es generalizar”, sostuvo el hombre de SOESGyPE.

“Se busca avanzar en un modelo de país sin organizaciones que le den a sus trabajadores hoteles para vacacionar, campings de recreación, clinicas para atender su salud, y otros servicios a disposición, además de defender la dignidad del trabajo y el salario”, manifestó el triunviro de la CGT Morón.

Durante el impasse de la reforma laboral que impulsa el gobierno, y ante la falta de representación política genuina en el Congreso, Carlos Acuña dijo que si bien el movimiento obrero siempre participó de distintas vertientes del peronismo, “nos debemos autocríticas del por qué no tenemos más hombres y mujeres representando a la clase trabajadora -en el Poder Legislativo- pero no nos podemos convertir en un partido político, porque los gremios pueden hacer política pero no desde la función gremial, la que es únicamente para defender al trabajador”.

“Dentro de la CGT regional tenemos distintos compañeros que comulgan con el peronismo, y también, como el secretario de Relaciones Internacionales Rubén Sobrero, quienes militan en la izquierda”, comentó el sindicalista ante la consulta de cuál es el espacio o dirigente que aglutinará al frente obrero de cara a 2019.

“Hay compañeros que militan en el kirchnerismo y que fueron parte del gobierno pasado, y otros que somos peronistas, que hemos estado enfrentados al gobierno anterior por no habernos sentido del todo representados”, explicó, mientras prefirió no avanzar en definiciones de espacios o dirigentes políticos.

“Seguiremos con nuestra postura que es la de reclamar en aquellas circunstancias que no sean favorables para nuestros compañeros”, finalizó.